КНДР использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала, – ISW

Россия предоставляет КНДР беспилотники и ракетные технологии в обмен на северокорейские войска, которые участвуют в боях в Курской области. Таким образом Северная Корея получает дополнительный "полигон" для испытания собственного военного потенциала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как происходит "сотрудничество" России и КНДР

Японское издание NHK, ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с российско-северокорейскими отношениями, сообщило, что Россия согласилась помочь КНДР в разработке и массовом производстве различных типов беспилотников в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях.

В то же время, по словам журналистов, Россия по-прежнему неохотно помогает Северной Корее в разработке ядерного оружия, опасаясь, что ядерные испытания КНДР могут еще больше обострить отношения с Соединенными Штатами и осложнить отношения с Китаем.

Владимир Зеленский 8 февраля заявил, что Россия специально распространяет современные технологии в Северной Корее, в частности беспилотники. Президент Украины также сообщил Reuters, что тысячи северокорейских войск вернулись к активным боевым действиям в Курской области после короткой паузы.

Ранее южнокорейские источники сообщали, что Россия вывела северокорейские войска с поля боя в середине января 2025 года, вероятно, для отдыха и восстановления или для пересмотра того, как командование использует эти силы.

ISW оценивает, что Северная Корея использует войну в Украине как полигон для испытания собственного военного потенциала. 6 февраля агентство Reuters сообщило, что северокорейские баллистические ракеты, запущенные российскими войсками с декабря 2024 года, продемонстрировали значительно повышенную точность, что, вероятно, является примером усиления северокорейского потенциала, полученного благодаря северокорейско-российскому альянсу,

– подытожили аналитики.

К слову, ранее стало известно, что военные КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области, понесли рекордно тяжелые потери. За 2 месяца боевых действий там погибло около 4 тысяч северокорейских военных.