Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як відбувається "співпраця" Росії та КНДР

Японське видання NHK, посилаючись на численні джерела, обізнані з російсько-північнокорейськими відносинами, повідомило, що Росія погодилася допомогти КНДР в розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників в обмін участь північнокорейських військ у бойових діях.

Водночас, за словами журналістів, Росія як і раніше неохоче допомагає Північній Кореї у розробці ядерної зброї, побоюючись, що ядерні випробування КНДР можуть ще більше загострити відносини зі Сполученими Штатами та ускладнити відносини з Китаєм.

Володимир Зеленський 8 лютого заявив, що Росія спеціально поширює сучасні технології в Північній Кореї, зокрема безпілотники. Президент України також повідомив Reuters, що тисячі північнокорейських військ повернулися до активних бойових дій у Курській області після короткої паузи.

Раніше південнокорейські джерела повідомляли, що Росія вивела північнокорейські війська з поля бою в середині січня 2025 року, ймовірно, для відпочинку та відновлення або для перегляду того, як командування використовує ці сили.

ISW оцінює, що Північна Корея використовує війну в Україні як полігон для випробування власного військового потенціалу. 6 лютого агентство Reuters повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, запущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність, що, ймовірно, є прикладом посилення північнокорейського потенціалу, отриманого завдяки північнокорейсько-російському альянсу,

– підсумували аналітики.

До слова, раніше стало відомо, що військові КНДР, які воюють на боці Росії у Курській області, зазнали рекордно тяжких втрат. За 2 місяці бойових дій там загинуло близько 4 тисяч північнокорейських військових.