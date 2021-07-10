На участке Васильков – Боярка поезд сошел с рельсов: какие рейсы задерживают

10 июля 2021 , 11:01
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Источник:

телеграм Укрзализныци

Утром 10 июля на участке Васильков – Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд. Это привело к тому, что часть пассажирских поездов Укрзализныци выполняют рейсы с опозданием.

Из-за инцидента на железной дороге по состоянию на 9:00 10 июля с опозданием курсируют 13 поездов. В среднем рейсы задерживают на 2 часа.

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Задерживают такие рейсы

  • № 144 Ивано-Франковск – Киев (задержка составляет 3 часа);
  • № 142 Львов – Бахмут (задержка – 3 часа 15 минут);
  • № 358 Рахов – Киев (задержка – 2 часа 30 минут);
  • № 761 Киев – Одесса (задержка – 1 час 40 минут);
  • № 715 Киев – Львов (задержка – 1 час 25 минут);
  • № 20 Попасная – Киев (задержка – 1 час);
  • № 50 Трускавец – Киев (задержка – 1 час 35 минут);
  • № 118 Черновцы – Чернигов (задержка – 1 час 50 минут);
  • № 10 Мариуполь – Киев (задержка – 2 часа);
  • № 81 Ужгород – Киев (задержка – 2 часа);
  • № 106 Одесса – Киев (задержка – 2 часа);
  • № 281 Геническ – Хмельницкий (задержка – 2 часа 45 минут);
  • № 30 Ужгород – Киев (задержка – 1 час).

В Укрзализныце отметили, что специалисты проводят необходимые работы для восстановления полноценного движения.

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Автор: Наталія Пристанська