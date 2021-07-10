На участке Васильков – Боярка поезд сошел с рельсов: какие рейсы задерживают

Утром 10 июля на участке Васильков – Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд. Это привело к тому, что часть пассажирских поездов Укрзализныци выполняют рейсы с опозданием.

Из-за инцидента на железной дороге по состоянию на 9:00 10 июля с опозданием курсируют 13 поездов. В среднем рейсы задерживают на 2 часа.

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Задерживают такие рейсы

№ 144 Ивано-Франковск – Киев (задержка составляет 3 часа);

№ 142 Львов – Бахмут (задержка – 3 часа 15 минут);

№ 358 Рахов – Киев (задержка – 2 часа 30 минут);

№ 761 Киев – Одесса (задержка – 1 час 40 минут);

№ 715 Киев – Львов (задержка – 1 час 25 минут);

№ 20 Попасная – Киев (задержка – 1 час);

№ 50 Трускавец – Киев (задержка – 1 час 35 минут);

№ 118 Черновцы – Чернигов (задержка – 1 час 50 минут);

№ 10 Мариуполь – Киев (задержка – 2 часа);

№ 81 Ужгород – Киев (задержка – 2 часа);

№ 106 Одесса – Киев (задержка – 2 часа);

№ 281 Геническ – Хмельницкий (задержка – 2 часа 45 минут);

№ 30 Ужгород – Киев (задержка – 1 час).

В Укрзализныце отметили, что специалисты проводят необходимые работы для восстановления полноценного движения.

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