На участке Васильков – Боярка поезд сошел с рельсов: какие рейсы задерживают
10 июля 2021 , 11:01Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
Утром 10 июля на участке Васильков – Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд. Это привело к тому, что часть пассажирских поездов Укрзализныци выполняют рейсы с опозданием.
Из-за инцидента на железной дороге по состоянию на 9:00 10 июля с опозданием курсируют 13 поездов. В среднем рейсы задерживают на 2 часа.
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Задерживают такие рейсы
- № 144 Ивано-Франковск – Киев (задержка составляет 3 часа);
- № 142 Львов – Бахмут (задержка – 3 часа 15 минут);
- № 358 Рахов – Киев (задержка – 2 часа 30 минут);
- № 761 Киев – Одесса (задержка – 1 час 40 минут);
- № 715 Киев – Львов (задержка – 1 час 25 минут);
- № 20 Попасная – Киев (задержка – 1 час);
- № 50 Трускавец – Киев (задержка – 1 час 35 минут);
- № 118 Черновцы – Чернигов (задержка – 1 час 50 минут);
- № 10 Мариуполь – Киев (задержка – 2 часа);
- № 81 Ужгород – Киев (задержка – 2 часа);
- № 106 Одесса – Киев (задержка – 2 часа);
- № 281 Геническ – Хмельницкий (задержка – 2 часа 45 минут);
- № 30 Ужгород – Киев (задержка – 1 час).
В Укрзализныце отметили, что специалисты проводят необходимые работы для восстановления полноценного движения.
Другой похожий инцидент на железной дороге
- 29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов поезда № 732 "Интерсити" сообщением Киев – Запорожье.
- В поезде ехали 88 пассажиров. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
- Тогда озвучили предварительную причину инцидента: из-за повреждения рельсов машинисту пришлось применить экстренное торможение.