Задержание бизнесмена Мазепы на границе: в ДБР рассказали детали

Правоохранительные органы задержали на границе организатора сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры – Киевской ГЭС.

В ДБР сообщили, что организатор схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, задержаны вчера вечером, 18 января совместно с ДСР Нацполиции при попытке выезда за границу на пункте пропуска "Шегини".

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Заметим, ДБР не называет имени, но по описанию понятно, что речь идет о владельце инвесткомпании Concorde Capital Игоре Мазепе.



Игоря Мазепу задержали на границе / Фото ДБР

В разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.

В Нацполиции уточнили, что в состав преступной группы входили более двух десятков человек, где у каждого была четко определена роль. В ноябре прошлого года 8 участников уже получили подозрения.

По данным следствия, подозреваемые провернули сделку и незаконно завладели землями водного фонда на территории левобережной защитной плотины "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС" (дамбы).

Более 7 гектаров земель водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка незаконно отчуждены из государственной собственности и безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам вроде бы для ведения садоводства,

– сообщили правоохранители.



Задержание участников преступной организации / Фото ДБР

Как действовала преступная схема

Среди фигурантов известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов, действовавшие в интересах нескольких застройщиков.

Используя правовые пробелы в правовом статусе участков, организаторы из-за коррупционных связей в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины.

При этом другие участники подыскивали через социальные сети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы по выделению им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами, которые соглашались на предложение из-за тяжелого материального положения.

В дальнейшем исполнители, от имени подставных лиц, подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем "перепродавали" землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, заказавших и профинансировавших незаконную схему.

Схема действовала на протяжении 2020 – 2021 годов. Реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, превысивших свои служебные полномочия при принятии решений по выделению земельных участков.

В ДБР отметили, что действия участников преступной организации и других лиц квалифицированы по статьям УК: