У ДБР повідомили, що організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС, затримали вчора ввечері, 18 січня спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон на пункті пропуску "Шегині".

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Зауважимо, ДБР не називає імені, але з опису зрозуміло, що йдеться про власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.



Ігоря Мазепу затримали на кордоні / Фото ДБР

В різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, у тому числі брата організатора.

У Нацполіції уточнили, що загалом до складу злочинної групи входили понад два десятки осіб, де у кожного була чітко визначена роль. Зазначають, що у листопаді минулого року 8 учасників вже отримали підозри.

За даними слідства, підозрювані провернули оборудку та незаконно заволоділи землями водного фонду на території лівобережної захисної греблі "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС" (дамби).

Понад 7 гектарів земель водного фонду вздовж Київської дамби між селами Хотянівка та Лебедівка незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва,

– повідомили правоохоронці.



Затримання учасників злочинної організації / Фото ДБР

Як діяла злочинна схема

Серед фігурантів відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів, які діяли в інтересах декількох забудовників.

Використовуючи правові прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв'язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.

При цьому інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами, які погоджувалися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Надалі виконавці, від імені "підставних осіб", підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім "перепродавали" землю представникам відомих у Київській області забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

Схема діяла упродовж 2020 – 2021 років. Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок.