Участвовал в банде террористов: жителя Донецка приговорили к 5 годам тюрьмы

19 января 2022 , 10:17
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Источник:

Офис генпрокурора

Суд признал виновным гражданина Украины в участии в террористической организации. Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что уроженец Донецка с 2018 года по сентябрь 2021 года служил в рядах пророссийских боевиков. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ.

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Он (преступник – 24 канал) нес боевые дежурства, участвовал в проведении военной, строевой и физической подготовки структурного подразделения террористической организации,
– сообщили в Офисе генпрокурора.

В ноябре 2021 года мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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Автор: Олег Васьків