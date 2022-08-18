Каким будет обучение с 1 сентября в школах Харькова

1 сентября в Украине стартует новый учебный год. Какой будет обучение в прифронтовом Харькове – читайте в материале 24 канала.

Ситуация в городе

Харьков с первых дней российского вторжения оказался в эпицентре боевых действий. Город регулярно бомбили и обстреливали не только ракетами, но и артиллерией. В феврале и весной бои шли в окрестностях города, русские "огненные валы" буквально уничтожали целые кварталы Харькова. Особенно досталось Северной Салтовке – спальному району города, где до вторжения жили сотни тысяч харьковчан.

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Регулярным обстрелам подвергались и другие районы, не обошла летучая смерть и центр Харькова. Во время обстрелов города от "калибров", "градов", "смерчей" и прочего российского хлама погибли сотни гражданских, были уничтожены жилые дома, административные сооружения, школы и другие учебные заведения.

Пятихатки, поселок Жуковского, Северная Салтовка, разгромленные облгосадминистрация и мэрия, здания университета Каразина, Сумской рынок, каждая из более ста уничтоженных школ, каждый разбомбленный сад – это боль каждого из нас. Происходящее с Харьковом сейчас – это вызов и боль. Но и гордость за то, что мы не ломаемся, не сдаемся, стараемся все вместе нормализовать нашу жизнь,

– мэр Харькова Игорь Терехов ободрил жителей города.

Всего в Харьковской области россияне на разрушили более 500 учебных заведений (из них – более 220 школ, половина из них – в Харькове), это примерно четвертая часть всех разрушенных оккупантами учебных заведений в Украине, ущерб исчисляется миллиардами.

Весь мир облетели кадры "выпускного бала" на развалинах харьковской школы. К сожалению, это не выдумка фотографов, а грустная реальность.

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Из-за войны город покинула значительная часть его жителей. Дети в Харькове, как и по всей Украине, завершали учебный год онлайн. Несмотря на все попытки оккупантов, учебный процесс в Харькове не был прерван и все выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты.

В самое темное время в истории Украины все харьковчане объединились и дали отпор злейшему врагу. Город выстоял и получил шанс на свободную и нормальную жизнь, однако мирным пока его, к сожалению, не назовешь. Харьков живет в условиях военного положения, а война – совсем рядом, часть области остается в оккупации, а город живет в условиях постоянной угрозы вражеских обстрелов.

Новый учебный год в Харькове

Кабмин рекомендовал школам начать обучение 1 сентября в режиме оффлайн, однако сделал уточнение – только там, где это возможно.

Несмотря на ежедневные ракетные удары и артиллерийские обстрелы, в школах Харьковщины начнется учебный год. Еще раз подчеркиваю – безопасность самое главное. Учитывая ситуацию с безопасностью на Харьковщине, это должен быть исключительно онлайн-режим,

– Министр образования и науки Сергей Шкарлет в ходе визита в Харьков 13 июля 2022 года прокомментировал ситуацию с подготовкой к новому учебному году в городе и области.

Харьков пока не является безопасным городом, а потому военно-гражданская администрация города объявила, что обучение будет исключительно в формате онлайн. Также онлайн-формате 1 сентября оно начнется в школах Харьковской области.

Я никогда не пойду на то, чтобы рисковать жизнью детей и ввести офлайн-обучение. Будет обучение онлайн. К этому готовится преподавательский состав. Будем обучать детей так, пока военная обстановка не изменится,

– заявил Игорь Терехов в эфире национального телемарафона 20 июля.

Таким образом, обучение в Харькове будет проходить в дистанционном формате. Для этого в городе задействованы электронные образовательные платформы и коммуникационные онлайн-сервисы.

Чиновники настаивают, что каждое учебное заведение должно быть готово к 1 сентября, все ученики этих школ должны быть охвачены образовательным процессом, а учителя, по возможности, вовлечены в преподавание.

Важно Где в Украине будут учиться дистанционно с 1 сентября

Родителям же необходимо связаться с администрацией школ, где учатся их дети, или планируют учиться, а также позаботиться о том, чтобы был качественный интернет.

Выпускной на руинах – смотрите видео: