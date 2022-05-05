Учения в Беларуси: Россия будет продвигать тезис об угрозе для отвлечения внимания, – разведка

Россия пытается рассредоточить внимание украинских военных. Для этого агрессор создает вероятную угрозу на Севере.

Цель россиян – не дать украинским военным участвовать в битве за Донбасс

В разведке Министерства обороны Великобритании прокомментировали последние новости из Беларуси. Там решили проверить силы реагирования, а очевидцы заметили движение военных колонн в направлении Украины и Литвы.

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В британской разведке считают, что Россия предположительно пытается создать картинку угрозы для Украины. Оккупанты хотят, чтобы украинские силы были зафиксированы на Севере.

Конечная цель россиян – не дать украинским военным участвовать в битве за Донбасс.

Россия, скорее всего, попытается раздуть угрозу, которую составляют для Украины эти учения, чтобы зафиксировать украинские силы на Севере, не давая им возможности участвовать в битве за Донбасс,

– говорится в сообщении разведки Минобороны Британии.

Похожую тактику Россия использует на Юге

В конце апреля в непризнанном Приднестровье прошла серия терактов, из-за чего ситуация в регионе стала напряженной.

В украинской разведке сообщали, что россияне специально давят на Украину ситуацией в Приднестровье. Цель Москвы – найти пути, как рассредоточить Вооруженные силы Украины и подорвать оборону Донбасса и Юга.

Эксперты отмечают, что идентичную тактику используют на Севере. Белорусский журналист Франак Вячорка считает, что внезапная проверка готовности сил реагирования в Беларуси является очередной провокацией со стороны самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Заметим, что белорусские войска еще не вступали в войну на территории Украины. Однако Россия использует территорию Беларуси для ракетных обстрелов Украины.

С начала полномасштабного вторжения России с территории Беларуси по Украине запустили не менее 631 ракеты.

Белорусские войска прикрывают границу с Украиной на Волынском и Полесском направлениях. Они расположены в Брестской и Гомельской областях.

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