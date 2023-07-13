В Кремле истерика из-за F-16 для Украины: жалуются о якобы "угрозе в ядерной сфере" России

Украина все ближе к тому, чтобы получить F-16. У России уже истерика на этом фоне. Их очень пугают западные истребители, и они продолжают угрожать дальнейшими шагами.

По сути, угрозами рассыпался глава никому не нужного министерства России Сергей Лавров. По его словам, появление F-16 в Украине будет считаться Кремлем угрозой в ядерной сфере, передает 24 Канал.

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Военная помощь вызывает истерику в России

Сам факт появления подобных систем в ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере,

– жаловался Лавров.

Собственно оправдать свою истерику министр решил до банальности просто. Он заявил, что F-16 теоретически может нести ядерное оружие.

Лавров заверил, что Россия проинформировала ядерные державы: США, Британию и Францию. Мол, Кремль "не сможет игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие". Он также добавил, что заверения "здесь не помогут".

По словам Лаврова, российские военные "не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет". Мол, наличие F-16 автоматически будет восприниматься как угроза именно в ядерной сфере страны-агрессора.

К слову, он также возмущался тем фактом, что Запад усиливает военную помощь нашему государству. Более того, угрожал, что "возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба иронически отреагировал на причитание Лаврова. В своем твитере он отметил, что "единственная угроза России – украинский солдат".

Вот кого Путин и компания должны бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику. Россия это проглотит, несмотря на то, что Лавров ляскает языком,

– подчеркнул он.

Обучение на F-16 начнется в августе

Следует отметить, что украинские пилоты будут проходить обучение на F-16 с августа. Будут овладевать западными истребителями они в Румынии, где будет учебный центр. Ориентировочно обучение будет длиться около полугода. Это значит, что весной 2024 небо над Украиной уже смогут прикрывать F-16.

Напомним, что накануне в США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы. Соответствующее решение аргументировали тем, что нашим военным нужны снаряды, и что из-за определенного дефицита передают именно этот тип вооружения.

Понятно, что это не могли обойти вниманием в Кремле. Дмитрий Песков накануне отреагировал на данную новость. По его словам, использование Украиной кассетных боеприпасов якобы изменяет ситуацию и заставляет Россию принимать контрмеры.

Под этими словами подразумевается использование кассетных боеприпасов "в ответ". Но мы знаем, что еще с 2014 года страна-агрессор не гнушается этим. И обстреливает ими как линию фронта, так и населённые пункты, расположенные вблизи нее.