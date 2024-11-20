Учения по безопасности в Киеве: в столице установят дополнительные временные блокпосты

В Киеве проведут учения по повышению боеспособности всех структур, ответственных за оборону столицы. В городе развернут временные блокпосты, установят ограничительные знаки, элементы инженерных заграждений.

В столице Украины продолжаются систематические тренировки для повышения уровня безопасности и координации действий всех структур, ответственных за оборону Киева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Смотрите также Киевсовет может согласовать застройку Литературного сквера: Лина Костенко обратилась к Кличко

Как будут проходить учения по безопасности в столице

Учебные мероприятия организует Группировка сил и средств обороны города Киева в сотрудничестве с Киевской городской военной администрацией, патрульной полицией, национальной полицией и другими подразделениями.

Учения включают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков и инженерных заграждений. Во время тренировок будут проверять транспорт и документы, а также отработают поисковые, демонстрационные и контрдиверсионные мероприятия.

Основная цель – совершенствование системы управления, улучшение взаимодействия между ведомствами и повышение эффективности мер общественной безопасности и защиты гражданского населения.

Такие учения будут проводить регулярно. Все силы и структуры столицы продолжают ежедневную работу для защиты жителей от потенциальных угроз.