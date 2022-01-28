Учения России в Черном море: Украина обратилась к ОБСЕ

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене Украина напомнила о военных учениях России в Черном море. В частности, отработке российских корабельных ударных и десантных групп.

На проблему обратил внимание глава украинской миссии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Евгений Цымбалюк. Он отметил, что во время наращивания военных сил России возле границы Украины они также распространили эскалацию на море.

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Учения в Черном море

"Российский флот 26 января начал военные учения в Черном море. Привлечены фрегаты, патрульные, ракетные и десантные корабли, тральщики", – заявил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что не понимает, какие задачи решают военные корабли в составе десантных и ударных групп. В то же время сообщил, что Россия продолжает размещать на территории оккупированного Крыма "непропорциональное количество систем вооружения, в том числе ядерных, что еще больше подрывает европейскую безопасность".

Российские силы вблизи Украины

По словам Цымбалюка, Кремль делает это, чтобы усилить напряжение и запугать украинский народ. Кроме того, глава делегации напомнил о сложившейся ситуации с войсками России на границе нашего государства и подчеркнул, что у их размещения нет никаких обоснованных причин.

На восточной границе Украины находится более 106 тысяч регулярных и хорошо обученных военнослужащих. Также 1 500 танков, 3 600 боевых бронированных машин, более 2 000 артиллерийских систем,

– констатировал дипломат.

Цымбалюк призвал обеспечить прозрачность военных учений вблизи северной границы Украины. В частности, путем добровольных брифингов.

Вооружение ОРДЛО

Глава делегации особое внимание привлек к вооружению Россией своих военных на оккупированных территориях Украины. Он заявил, что предложение провластной российской партии по поводу официальной поставки военной техники и боеприпасов в ОРДЛО "лишь подтверждает, что такие поставки никогда не прекращались".

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НАТО в Черном море: последнее

Из-за наращивания российских войск на границе с Украиной канадский фрегат "Монреаль" отправили в Черное море. Отмечается, что он будет участвовать в операции по поддержке действий НАТО.

Испания также решила отправить военные корабли в Черное море для поддержки НАТО. В Мадриде отметили, что Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому Североатлантический союз будет защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к нему.

Кроме того, 27 января разведывательные самолеты НАТО патрулировали над Черным морем. По данным открытых систем отслеживания движения самолетов, они облетели берег оккупированного Крыма.

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