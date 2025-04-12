Не только Украина: какие страны под угрозой российского наступления из-за осенних учений в Беларуси

Осенью 2025 года запланированы совместные военные учения Беларуси и России. Существует риск, что россияне могут "полезть" в Сувальский коридор, который соединяет Польшу и страны Балтии.

Москва работает по давней тактике: сначала обучение, а потом – вторжение. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала оценил такую угрозу.

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Учения как прикрытие для подготовки к вторжению

Исторически подготовка к удару часто осуществляется под прикрытием широкомасштабных учений. Это наблюдается уже более 60, а возможно и 100 лет. Вспомним, как началось полномасштабное вторжение в Украину – российские войска в течение года находились в Беларуси, проводя постоянные учения. А потом – напали.

То же самое было и в 2008 году во время войны в Грузии. Перед нападением россияне провели учения, после чего войска остались в районах их проведения. Формально – учения закончились, фактически – состоялась репетиция атаки.

Учения часто предшествуют вторжению. Но это не означает, что после каждого учения обязательно будет агрессия. Это может произойти, а может и нет. Однако масштабные учения всегда создают угрозу для региона, и для нас в частности,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Россия уже давно стремится взять белорусскую армию под свое командование. И вместо мобилизации получить готовое войско численностью около 40 тысяч человек – хоть и не много, но это подготовленные, вооруженные солдаты. Это существенное усиление.

Похожие сценарии уже разыгрывались. Например, во время учений "Запад-2017" создавалось условное государство "Вейшнория", которое по легенде охватывало балтийские страны и Сувальский коридор. Это была операция по пробиванию границы в Калининградскую область.

Сувальский коридор – территория, которая соединяет страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) с Польшей.

"Вейшнория" – территория некоторых участков Гродненской, Минской и Витебской областей. Граница фантазийной страны с остальными землями Беларуси в значительной степени повторяет границу между СССР и Польшей.

Нужно внимательно следить за такими учениями и готовиться к возможным угрозам. Даже если вторжение не произойдет, готовность – это лучшая защита.