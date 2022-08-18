Что пытается доказать россия, проводя военные учения с Китаем: объяснение Денисенко

Проведение военных учений россии с Китаем является для кремля попыткой демонстрации всему миру, что, несмотря на огромные потери в войне против Украины, у них есть еще много боеспособных сил. Также это попытка усилить сотрудничество с Пекином, хотя серьезного вооружения от Поднебесной россия пока не получит.

Для Украины российско-китайские учения не несут никакой угрозы. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Демонстрация возможности

Представитель МВД отметил, что на сегодняшний день кремль надеется решить несколько внешнеполитических задач в тандеме с Китаем.

Они действительно пробуют показать всему миру, что у них еще очень много сил для того, чтобы и учения проводить, и войну в Украине вести, хотя это не совсем так... Именно поэтому они проводят эти дальневосточные учения,

– объяснил советник министра МВД.

По его мнению, пример "парада победы" показал серьезные проблемы у россии даже с авиацией, а такие "сакральные" для кремля праздники, как День десантника и День воздушных сил, прошли "блекло и настолько тихо, что стало понятно, что гулять им нечего".

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По его словам, угроз для Украины от таких учений быть не может, поскольку они проводятся не в Черном море.

"Если в Черном море они не проводят обучение с Китаем, то не надо по этому поводу переживать. Они проводят очень далеко от берегов Украины", – отметил Денисенко.

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Серьезного вооружения от КНР россия не получит

Советник главы МВД указал, что по состоянию на данный момент Китай занял достаточно прагматическую позицию.

Они действительно начали давать бытовую электронику россии, но ничего военного они пока не давали... В ближайшее время никаких серьезных вооружений россияне от Китая не получат,

– считает собеседник.

Он добавил, что для Китая сейчас гораздо важнее сохранить рынок США для своих товаров и не попасть под американские санкции.

Стратегические учения в россии: что известно

В кремле решили провести военные учения с остатками бойцов, которых Украина еще не превратила в груз "200". Учения будут продолжаться с 30 августа по 5 сентября 2022 года.

Известно, что в стратегических учениях "Восток-2022" примут участие войска восточного военного округа.

Учения пройдут на полигонах восточного военного округа: Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский, Цугол.

К ним привлекут часть сил воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также военные контингенты других стран.

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