Учения "Си Бриз": американские военные рассказали, не боятся ли провокаций России

Американский офицер, который прибыл в Украину, чтобы принять участие в военных учениях "Си Бриз-2021", рассказал об обстановке на полигоне. Он заметил, что среди его собратьев нет страха гневной реакции Кремля.

Как рассказал военный офицер США, общаясь с журналистами, какой-либо обеспокоенности нет и среди у его руководства.

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Все из-за того, что цель и организация обучения не предусматривают провоцирования России.

Учения организованы для налаживания отношений с украинскими партнерами, а не с целью привлечения к ним внимания России,

– подчеркнул он.

Стоит заметить, что военные учения "Си Бриз" проходят на полигоне под Херсоном, всего в 100 километрах от границы с оккупированным Россией Крымом.

Обратите внимание! Россия пытается противодействовать учениям "Си Бриз" всеми возможными способами. В частности, для наблюдения за международными маневрами Москва вывела в море весь Черноморский флот.

Что известно о "Си Бриз-2021"

Военные учения "Си Бриз-2021" стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Их цель – приобретение опыта действий в международной среде.

Мероприятия будут проходить на различных полигонах и площадках, в частности в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.

Темой нынешних учений является проведение Международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО.

Добавим, что к нынешним учениям присоединилось наибольшее количество стран-участниц НАТО за всю историю.