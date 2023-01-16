США начали расширенные учения украинских военных в Германии

В Германии началась расширенная боевая подготовка вооруженными силами США военных Украины. Учения пройдут около 500 военнослужащих.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Он планирует посетить обучающий полигон сегодня, 16 декабря.

К теме Испания примет более 200 украинских военных: часть пройдет обучение по ПВО HAWK

Что известно об учениях украинских военных в Германии

По словам Милли, военные, проходящие учения, приехали из Украины несколько дней назад. В Германии есть полный комплект оружия и оборудования для их использования.

Кстати, Пентагон до сих пор отказывался сообщить, когда именно начнутся учения.

Так называемые общевойсковые учения имеют за цель отточить навыки украинских сил, чтобы они были лучше подготовлены к наступлению или противодействию любым атакам российских оккупантов. На учениях наши военные узнают, как лучше передвигаться и координировать свои подразделения с помощью комбинированной артиллерии, бронетехники и наземных сил.

Генерал Милли подчеркнул, что он хочет убедиться, что учения идут по плану и нужно ли еще что-то, а также убедиться, что они хорошо согласуются с поставками оборудования.

Подготовка украинских военных

Во время визита Зеленского в США стало известно о передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Сейчас наши военные проходят учения, чтобы использовать установки.

Первая группа украинских военнослужащих уже завершила свою учебу на военном полигоне "Либава" в Чехии. Следующая группа приедет туда в январе.

Кстати, более 200 украинских военнослужащих пройдут обучение на базе ВВС вблизи Мадрида. Часть украинских бойцов будут учиться на системе ПВО HAWK.

США уже научили более 3 100 украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать оружие и технику, включая гаубицы, бронетехнику и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, известную как HIMARS. Другие страны также проводят учения по оружию, которое они предоставляют.