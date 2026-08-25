Одно из самых боеспособных подразделений: как украинские дроны разгромили бригаду США на учениях

По данным Wall Street Journal, украинские подразделения беспилотников уверенно разгромили американскую бронетанковую бригаду, продемонстрировав, что американская армия еще не адаптировалась к современной войне с использованием беспилотников. Это произошло на учениях в Германии.

Однако здесь следует учесть важные моменты учений. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес, отметив, что в настоящее время американцы действительно не могут сравниться с украинцами в сфере применения беспилотников.

Украинские дроны разгромили бригаду США

По словам генерал-лейтенанта, это были учения в учебном центре Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки Гоэнфельс в Баварии. Именно там все подразделения США и их союзников проходят двухнедельные учения непосредственно на полигоне в так называемой учебной зоне. Это очень сложные и изнурительные условия, максимально приближенные к реальному бою, насколько это возможно, без настоящих человеческих потерь. Там постоянно дислоцируется батальон, выполняющий роль противника.

Эти военнослужащие проходят такие учения ежемесячно, поэтому обычно являются одним из самых подготовленных подразделений в армии, ведь они постоянно отрабатывают эти сценарии.

Поэтому, как правило, подразделение, прибывающее туда, терпит сокрушительное поражение в первую неделю учений. Затем военные усваивают уроки и в течение двух недель значительно улучшают свои навыки. Так было еще до войны в Украине и широкого применения дронов,

– отметил он.

Кроме того, учитывая важность этих учений, армия США предложила Украине направить подразделение операторов дронов, которое вошло бы в состав условного противника. Таким образом, американцы потерпели бы разгром в первые же дни даже без участия украинцев. С их участием поражение стало поистине сокрушительным. Однако к концу учений американские военные действовали уже значительно лучше. Американское подразделение прибыло с сотнями дронов.

Необходимые технологии у них были, но американские военные еще не успели достаточно натренироваться.

Из этого, по мнению генерал-лейтенанта, следует сделать три вывода: это были учения, во время которых подобные проблемы и должны становиться очевидными; важно проводить реалистичную подготовку, во время которой силы условного противника имеют свободу действий; это показывает, что американская подготовка между ротациями в учебных центрах до сих пор не вышла на нужный уровень.

Нужно помнить, что в начале этой войны у украинцев также не было этих навыков. Им пришлось осваивать все это уже во время войны. Они заплатили за этот опыт огромными потерями и стали лучшими в мире. Мы же пытаемся получить подобный опыт через учебные сценарии и маневры. Работа продвигается не слишком быстро, однако она продолжается, поэтому не стоит ошибочно думать, что США не уделяют этому внимания,

– подчеркнул он.

По словам Годжеса, ситуация на Ближнем Востоке и противостояние Америки с Ираном – это отдельная история, которая продемонстрировала пределы американской военной мощи. Очевидно, что военно-морские силы США работают на пределе своих возможностей. Устойчивость Ирана и его способность восстанавливаться были серьезно недооценены, а разрушение многих уязвимых американских баз в регионе стало одной из причин логистических проблем, от которых сейчас страдают ВМС США.

Поставки приходится осуществлять из отдаленных мест вместо того, чтобы пополнять запасы вблизи Бахрейна или где-либо еще. Это была серьезная ошибка или просчет американских сил в регионе.

После многих лет наблюдения за войной в Украине мы все равно оказались уязвимыми перед дронами, в данном случае иранскими. Я действительно считаю, что это не только позорно, но и чрезвычайно опасно для наших военнослужащих, а также летчиков, – подытожил генерал-лейтенант.

Годжес о том, как украинские дроны разгромили бригаду США: смотрите видео