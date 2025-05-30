Путину четко намекнули: Беларусь переносит военные учения с Россией вглубь страны

В Беларуси решили перенести основные маневры совместных с Россией военных учений "Запад-2025" вглубь территории страны, подальше от западных границ. Вероятно, к этому решению причастна американская дипломатия.

Похоже, диктатору Владимиру Путину дали понять – в случае эскалации у границ НАТО он рискует быстро получить жесткую реакцию. Таким предположением с 24 Каналом поделился председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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Почему Беларусь изменила локацию военных учений

По мнению Виктора Шлинчака, перенос учений как можно дальше от натовских стран может свидетельствовать о том, что Владимиру Путину намекнули: в случае "бряцания" оружием у границ НАТО он может получить быстрый и серьезный ответ.

Не исключено, что именно американцы включились и намекнули об этом,

– предположил председатель правления Института мировой политики.

История с переговорами по Украине очень сложная и многогранная. Наше государство является лишь одним из многочисленных элементов многих переговоров. На столе лежит много разных пакетов договоренностей – от Ирана и до Беларуси.

Поэтому не исключено, что именно американская дипломатия сейчас активно вмешивается в ситуацию. Они точно не хотят провоцировать конфликт на границах НАТО, ведь США пока не готовы к такому развитию событий.

Кстати, госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил, что российские ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории Беларуси уже до конца 2025 года. По его словам, места их расположения якобы уже определены.