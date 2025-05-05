На Полтавщине 13-летний школьник умер во время урока физкультуры

На Полтавщине в школе произошла трагедия. В городе Пирятин во время урока физкультуры умер школьник.

Врачи безуспешно пытались спасти жизнь ребенка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

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Мальчику было 13 лет

Трагедия произошла в понедельник, 5 мая, в одном из лицеев города.

Известно, что 13-летний мальчик на уроке физкультуры потерял сознание.

На место происшествия срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось,

– рассказали в прокуратуре.

Семья школьника на учете в соцслужбах не состоит.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Предварительно, дело внесено в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного противоправного причинения смерти малолетнему ребенку.

Напомним, что в городе Монастырище в Черкасской области две девушки избили школьницу. Они сняли издевательства на видео и выложили его в интернет.