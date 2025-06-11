Взял оружие у отца: полицейские установили парня, который стрелял в школе Львова

В одной из школ Львова ученики принесли пневматический пистолет. Несовершеннолетние играли с оружием и один из них выстрелил в напярмку своего товарища.

Правоохранители установили кем был школьник с оружием. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Полиция установила обстоятельства стрельбы во львовской школе

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором дети играли с предметом, похожим на оружие. На записи видно, как в классе школы парень произвел выстрел в направлении своего одноклассника.

Правоохранители рассказали 24 Каналу, что проверка по данному факту начата. Они установили учебное заведение и установили, где несовершеннолетние взяли пистолет.

Ученик 9 класса произвел выстрел из устройства для отстрела металлических шариков пневматического действия. Выстрел произведен из устройства для отстрела металлических шариков пневматического действия. Он принадлежит отцу школьника. Трое ребят договорились, что один из них выстрелит из устройства в другого. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

Проверка продолжается, решается вопрос правовой квалификации события,

– сообщили в полиции.

Таким образом школьники хотели испытать оружие, а одноклассники снимали это на видео. Полиция вовремя отреагировала на событие, поэтому это развлечение ребят не закончилось трагически.