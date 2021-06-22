Ученые и исследователи Украины будут сотрудничать с США: Зеленский подписал закон

22 июня 2021 , 21:05
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский подписал закон, которым одобрил продление действия Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Ученые и исследователи стран смогут обмениваться научно-технической информацией.

Также ученые Украины и США смогут обмениваться опытом и методологией проведения исследований. Соответствующий закон парламент принял еще 3 июня 2021 года.

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Украина и США продолжат сотрудничать в сфере науки

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством США о продлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий", – говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий должно:

  • укрепить научно-технические возможности Украины и США;
  • увеличить количество мероприятий и расширить отношения между научно-техническими сообществами двух стран;
  • а также содействовать научно-техническому сотрудничеству в мирных целях в областях, представляющих взаимный интерес и выгоду.

В ОП убеждены, что документ также будет способствовать развитию прямых контактов и сотрудничеству между государственными учреждениями, университетами, научно-исследовательскими центрами, ведомствами и другими организациями Украины и Штатов.

Соглашение о сотрудничестве в сфере науки: что известно

  • В декабре 2006 года в Вашингтоне правительства США и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки. Оно действовало до 2019 года.
  • Поэтому в июле 2019 года правительства Украины и США договорились о продлении действия документа на дополнительный 5-годовой срок, начиная с 26 мая 2019 года.
  • Более того, благодаря этому сотрудничеству, ученые могут получить деньги для реализации и внедрения своих идей.
  • Скажем, ежегодно проходит конкурс украинско-американских научно-исследовательских проектов, реализация которых продолжается в течение 2 лет.
Автор: Діана Квасневська