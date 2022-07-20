Почвы для претензий нет: Зеленский объяснил создание ВСК по контролю за предоставленным вооружением

Верховная Рада 19 июля создала временную специальную комиссию для контроля за использованием вооружения, предоставляемого Украине международными партнерами. Это необходимо, чтобы разбить все обвинения российских пропагандистов.

Об этом во время вечернего обращения 19 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что партнеры нашего государства полностью проинформированы, так что у них не возникают вопросы относительно оружия.

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Зеленский рассказал о ВСК по контролю за использованием западного оружия

По словам президента, очень важно, что Верховная Рада реализовала инициативу руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о создании ВСК для контроля за использованием вооружения, предоставляемого международными партнерами. В ее состав вошли представители всех фракций и групп парламента.

Я хочу подчеркнуть: никакой почвы для любых претензий нашему государству на этот счет не было и нет. Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что такой дополнительный парламентский инструмент контроля заработает для того, чтобы разбить какие-либо манипуляции российских пропагандистов и тех, кто им помогает в Украине или за границей.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

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Главой ВСК стал нардеп от "Голоса"

Ермак поблагодарил депутатов за воплощение предложенной им идеи, ведь это позволит уничтожить все манипуляции россии.

"Прозрачность для нас и союзников – это главное. Мы будем получать больше необходимого оружия. Этого очень боятся россияне, которые свои страхи олицетворяют во лжи и пропаганде. Не оставим им шансов. Победим", – добавил глава ОП.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что за создание ВСК проголосовали 314 народных депутатов.

"Очень приветствую это решение, ведь еще на проходившей в Лугано конференции по восстановлению Украины говорила о необходимости подготовки законодательных инициатив для создания парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи от партнеров, в частности – вооружения", – отметила нардеп.

По ее словам, комиссия будет изучать, были ли случаи ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования военной помощи.

Российская пропаганда активно разгоняет фейки о якобы ненадлежащем использовании Украиной оружия от западных партнеров, пытаясь сорвать дальнейшие поставки. Украина же готова доказать всему миру, что применение международной помощи на фронте абсолютно прозрачно и эффективно,

– заявила Шуляк.

Она добавила, что создание этой комиссии поможет осуществлять парламентский контроль за использованием западного вооружения и иметь четкие опровержения пропаганды Кремля.

По информации народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, главой комиссии стал его однопартиец Рустем Умеров.

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