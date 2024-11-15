Путин не решается этого сделать: что может фатально ударить по диктатору

Ключевая ставка Центробанка России достигла уже 21%. Это самая высокая ставка с начала войны. Из-за инфляции этот процент может вырасти еще. Повышение ставки приводит к тому, что кредиты для российского промышленного бизнеса дорожают. Из-за этого бизнес-структуры жалуются на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что хотя и критики в адрес Набиуллиной достаточно, она является довольно квалифицированным экономистом и хорошим финансистом. По его словам, она своими решениями относительно высоких процентных ставок пугает российский бизнес, однако ей удается удерживать финансовую систему России.

Смотрите также Россия просто не сможет выплачивать пенсии и зарплаты: когда это произойдет

Промышленный бизнес России страдает, дотации из бюджета не получает

В официальной статистике России сейчас инфляция составляет 7,5 – 8%. Пендзин объяснил, что не может быть ставка рефинансирования 21% при таких показателях инфляции. Высокая ключевая ставка является механизмом борьбы с инфляцией.

Для примера, в Украине инфляция 9%, ключевая ставка 13,5%. Вот такое соотношение, со слов экономиста, в отличие от российских данных, соответствует действительности.

На что влияет ключевая ставка? На процент по кредитам, по которым бизнес может привлечь их для своей деятельности. Чем выше ставка, тем выше кредиты. В России стоимость кредита сейчас 30%. Соответственно, спрос бизнеса на такие кредиты уменьшается, становится меньше свободной налички в обращении,

– пояснил Пендзин.

Экономист отметил, что такое значительное повышение ключевой ставки очень бьет по промышленному бизнесу, который не получает дотаций. В России сегодня только для ВПК предусмотрены средства из бюджета, а весь основной российский бизнес финансирование из государственной казны не получает.

Решится ли Путин уволить Набиуллину

Российский промышленный бизнес сейчас жалуется на Набиуллину из-за того, что она существенно повысила ставку по процентам кредитов. Теперь крайне проблематично те кредиты привлечь в бизнес, соответственно – у него нет возможности развиваться.

Однако Пендзин выразил сомнение, что Набиуллину могут уволить с должности председателя Центробанка России, ведь, с его слов, сегодня стабильность российской финансовой системы – это ее заслуга.

Если сейчас снизить ключевую ставку и отпустить кредиты в дешевый путь, то инфляция в России достигнет 50 – 70%. А это в первую очередь ударит по российским гражданам, обвалит их доходы, сбережения, что приведет к чрезвычайно большим негативным последствиям для Путина. Поэтому очень низкая вероятность, что он станет менять Набиуллину,

– считает Пендзин.

Отметим, что председатель Центробанка России сообщила, что для контроля инфляции в будущем придется принимать радикальные изменения в денежно-кредитной политике.

В России в сентябре ключевая ставка составляла 19%. Такое повышение было спровоцировано высокой инфляцией. В следующий раз повышение состоялось в октябре – 21%. В России наблюдается постоянный рост цен.