"Учи русский": в одном из университетов Киева разгорелся языковой скандал

В одном из общежитий Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого произошел скандал между студенткой и работниками из-за украинского языка.

Диалог студентки и сотрудницы общежития привела праворадикальная организация C14 в Facebook.

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Так, украиноязычная девушка пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко.

– Простите, почему все объявления на русском языке? Я его не понимаю.

– Так иди учи русский!

– Почему я должна его учить, если я живу в Украине? – приводится фрагмент диалога.

Далее сотрудница общежития еще и начала унижать девушку, которая не является киевлянкой.



"Да у меня здесь родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко", – заявила она.



Кроме того, на девушку по той же причине накричал и охранник.



"Этот инцидент – неуважение к украинскому языку и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях", – говорится в сообщении.



При этом отмечается, что через некоторое время ситуацию удалось уладить членам С14, и после скандала комендант снял объявления на русском и повесил новые на государственном языке.



Объявления в общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого на русском языке



После скандала в общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого заменили объявления