"Учи русский": в одном из университетов Киева разгорелся языковой скандал
В одном из общежитий Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого произошел скандал между студенткой и работниками из-за украинского языка.
Диалог студентки и сотрудницы общежития привела праворадикальная организация C14 в Facebook.
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Так, украиноязычная девушка пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко.
– Простите, почему все объявления на русском языке? Я его не понимаю.
– Так иди учи русский!
– Почему я должна его учить, если я живу в Украине? – приводится фрагмент диалога.
Далее сотрудница общежития еще и начала унижать девушку, которая не является киевлянкой.
"Да у меня здесь родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко", – заявила она.
Кроме того, на девушку по той же причине накричал и охранник.
"Этот инцидент – неуважение к украинскому языку и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что через некоторое время ситуацию удалось уладить членам С14, и после скандала комендант снял объявления на русском и повесил новые на государственном языке.
Объявления в общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого на русском языке
После скандала в общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого заменили объявления
В общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого произошел языковой скандал