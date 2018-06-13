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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Учи русский": в одном из университетов Киева разгорелся языковой скандал

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В общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого произошел языковой скандал
В общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого произошел языковой скандал / Фото из Facebook

В одном из общежитий Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого произошел скандал между студенткой и работниками из-за украинского языка.

Диалог студентки и сотрудницы общежития привела праворадикальная организация C14 в Facebook.

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Так, украиноязычная девушка пожаловалась, что все объявления в общежитии на русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко.

– Простите, почему все объявления на русском языке? Я его не понимаю.
– Так иди учи русский!
– Почему я должна его учить, если я живу в Украине? – приводится фрагмент диалога.

Далее сотрудница общежития еще и начала унижать девушку, которая не является киевлянкой.

"Да у меня здесь родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко", – заявила она.

Кроме того, на девушку по той же причине накричал и охранник.

"Этот инцидент – неуважение к украинскому языку и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявления в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе и в общежитиях", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что через некоторое время ситуацию удалось уладить членам С14, и после скандала комендант снял объявления на русском и повесил новые на государственном языке.


Объявления в общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого на русском языке


После скандала в общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого заменили объявления


В общежитии КНУТКиТ имени Карпенко-Карого произошел языковой скандал

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Битва за языки Скандал языковый вопрос студенты
Источник: 24 Канал
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