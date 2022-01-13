Учился терпеть боль и любил лыжи: интересные увлечения Бандеры, о которых вы точно не знали

Лидер украинских националистов Степан Бандера мог быть образцовым "ЗОЖником", но стал иконой украинского сопротивления и борьбы за независимость. Он интересовался футболом, любил лес и катание на лыжах.

Все свои таланты ему помогли раскрыть в "Пласте". О наибольших увлечениях Бандеры и не только о них – читайте далее.

К теме Вятрович объяснил, почему вернуть Бандере звание Героя Украины юридически невозможно

В июне 1941 года во Львове состоялось провозглашение восстановления независимости Украины. Один из авторов декларации – лидер радикального крыла Организации украинских националистов Степан Бандера.

Бандера был из поколения, родители которого пытались обрести независимость в 1920-х годах. Он видел, что у них не получилось. Теперь видел свой шанс. Верил, что у них удастся то, что не удалось родителям. Николай Посивныч Кандидат исторических наук, президент фонда "Летопись УПА"

Образование новой страны? Самоопределение народа? Все это вообще не входило в планы Гитлера. Более того, Берлин задело декларативное заявление украинцев без согласований с немцами.

"Бандера и его крыло ОУН исповедовали принцип свершившихся фактов. Ставим перед фактом, а потом смотрим, что можно сделать", – добавил Посивныч.

Арест Бандеры

В 1941 году на оккупированной немцами территории начались аресты националистов. Через 5 дней после декларации восстановления независимости Украины гестапо арестовало Бандеру. Ему было 32 года. ОУН объявили врагом Рейха.

Сначала домашний арест, потом вывоз в Берлин и, в конце концов, камера в концентрационном лагере Заксенхаузен. Для Бандеры это был вызов, хоть и не новый.

Они всю свою жизнь готовились к любому развитию событий и к выживанию в самых сложных условиях,

– подчеркнул историк.



Бандера был готов к тому, что его могут арестовать / Скриншот из видео "Банк историй"

"Пласт" – место для раскрытия талантов

Степан Бандера прошел хорошую школу формирования в "Пласте", где смогли раскрыться все его таланты.

"Украинский скаутинг 1920 – 1930 годов – это была одна из самых мощных скаутских организаций в Европе и мире. Самыми многочисленными были американские скауты, далее были английские бойскауты, затем польские харцеры и "Пласт" на территории Польши конкурировал с польскими харцерами. Особенно на тех землях, которые заселяли украинцы", – рассказал историк, глава Краевого совета "Пласта" Юрий Юзыч.

ПРЕМЬЕРА! Полный выпуск программы "Банк историй" смотрите на 24 канале:

Украинские скауты перенимали лучшее у основателей, то есть у англичан и американцев. В 1920 году все украинские гимназии от Коломыи до Праги имели пластовые курени.

Среду "Пласта" творила самая активная молодежь, которая разделяла общие ценности. Работать ради развития и процветания своего народа, мечтая о восстановлении собственной страны.

Наставниками были ветераны освободительной борьбы. У Бандеры был наставником один из парней, который был стрыйским пластуном, который ушел несовершеннолетним на войну. Он прошел все эти треугольники и четырехугольники смерти. Воевал и с большевиками, и с поляками, и с деникинцами. Он вернулся и доучивался в гимназии. Эти все дети на них так смотрели, что это уже старшие парни, но еще учатся в гимназии. Юрий Юзыч Историк, глава Краевого Совета "Пласта"

Что делал в "Пласте" Бандера

В своем пластовом курене Степан Бандера занимался бухгалтерией. Сам был небольшого роста, обычной физической формы, но с довольно сильным характером и лидерскими качествами.

Он имел делопроизводство казначея. Думал, как привлечь деньги для кружка и своего куреня,

– рассказал Юзыч.

Историк добавил: "Даже купили были проектор, чтобы делать платные кинопоказы. Затем они начали делать серебряные пластовые лилейки, чтобы продавать – так накапливали ресурс для развития своих небольших пластовых групп".

Вместе с тем, "Пласт" позволил Бандере раскрыться. И из слабого мальчика закалил сильную личность. При этом Степан Бандера оставался человеком с хорошим чувством юмора.

"Душа компании. Есть воспоминания, что он был большим знатоком коломыек. Из-за низкого роста он шел в хвосте колонны. Первые зачинали, а Бандера подтягивал. Однако перепеть Бандеру было очень трудно", – отметил историк Юзыч.

Обратите внимание Тернопольский баннер с Бандерой попал в Книгу рекордов Украины

Чем помогли навыки в тюрьме

Возвращаясь к аресту гитлеровцами в 1941 году. Смотреть на небо через решетку для Бандеры – не в новинку. Грозным оружием украинского подполья были атентаты. Именно за причастность к ним Бандеру не раз брала под стражу польская полиция.

Бандера сидел во Львове, тогдашнем Станиславе, в Краковской тюрьме, в Варшаве, Кельцах, Познани. К сентябрю 1939 года – в печально известной Берёзе-Картузской в Бресте.

С 18 ноября 1935 по 13 января 1936 года проходил Варшавский процесс, в котором Бандера, вместе с 11 другими обвиняемыми был осужден за принадлежность к ОУН и за организацию убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Бандеру приговорили к смертной казни. Впоследствии приговор заменили на пожизненное заключение.

Кто знает, выжил ли бы Бандера за решеткой (как в польской, так и в немецкой тюрьме) если бы не решение, принятое в юности – развивать тело и закалять силу воли в "Пласте".

Он 5 лет сидел в польской тюрьме. Есть свидетельства тех, кто с ним сидел, что он после просыпания всегда делал зарядку: приседание и отжимание. Держал себя в хорошей форме,

– сказал историк Посивныч.

Поддержкой мотивации Бандеры была фраза о том, что только здоровый дух может удержать тело здоровым.

"Он готовил себя с детства. Спал при открытых окнах, чтобы привыкать к холоду. Бывало, что разливал зупу на пол и ел, чтобы преодолеть чувство отвращения, потому что, знаете, в тюрьмах всякое бывает. Как-то его застали, что он сидит и смотрит на гору сладостей, но не ел, а он очень любил сладкое. Так тренировал силу воли", – подчеркнул Посивныч.

Любовь к спорту

Среди требований тогдашнего "Пласта" был пункт о том, что скаут должен заниматься по меньшей мере двумя видами спорта. Самыми популярными были самые простые:

бег;

зимой – лыжи;

летом – плавание;

при любой погоде – силовые упражнения.

Бандера не был оригинальным, разве что занимался джиу-джитсу.

Он очень любил плавать. Он даже уже на миграции просился, чтобы поехать и поплавать – там охрана очень переживала, что могло что-то произойти. Любил бегать – в лесу круги наматывал,

– отметил Юзыч.

Очень много Бандера мог рассказать и о лыжах. Сам любил стремительные спуски, этим раздражал свою охрану.



Бандера любил лыжи / Скриншот из видео "Банк историй"

Еще он интересовался футболом. Проживая в Мюнхене, болел не за "Баварию", а за аутсайдеров – "Мюнхен-1860". Считал, что так интереснее. Да и это напоминало ему украинцев и их борьбу за независимость против гораздо более сильных соперников.

В 1950-х годах, проживая в Мюнхене, проводник часто в конце рабочего дня выезжал с ним за город в лес, чтобы там бегать. Эту свою привычку объяснял так: "Мы должны быть здоровыми, потому что Украина нуждается в здоровых людях, телом и духом".

Умение переносить боль

Еще одна привычка Степана Бандеры, вынесенная из юношеского максимализма, это умение переносить боль.

Есть воспоминание сестры, что она заходила в комнату, а малый Бандера, ему лет 15 было, сидит и сует себе под ногти иглы,

– рассказал Юзыч.

Он объяснил, что хочет быть готовым, если его будут пытать, как Ольгу Басараб – ее замучили поляки.

Что известно об Ольге Басараб Это



Согласно результатам исследования, последние дни жизни Ольга подвергалась страшным пыткам. На теле Басараб были многочисленные гематомы, следы от пытки электрическим током и вывернутые суставы. Это общественная деятельница Галичины начала XX века. Она отказывалась свидетельствовать, а потому ее допросы были очень жестокими. Два последних допроса состоялись 12 февраля 1924 года – продолжалось все до 3 часов ночи. На утро 13 февраля женщину нашли повешенной.Согласно результатам исследования, последние дни жизни Ольга подвергалась страшным пыткам. На теле Басараб были многочисленные гематомы, следы от пытки электрическим током и вывернутые суставы.



Ольга Басараб / Скриншот из видео "Банк историй"

То, как польская администрация реагировала на бунт украинцев, не оставляло иллюзий – борьба за независимость будет очень сложной и утомительной. Украинцы в этом противостоянии должны достойно принимать вызов и решительно давать бой – так считал Бандера.

"Есть только одна фотография, где Бандера в вышиванке. Однако он одевался очень стильно – имел в то время костюм или плащ, носил трость. Такой "лондонский денди", – отметил Посивныч.

Увлечение фотографией и футболом

В послевоенное время лидер ОУН любил взять фотоаппарат и отправиться в живописные Альпы, любоваться шумом горной реки, собирать травы и наслаждаться отдыхом в кругу семьи.



Бандера любил фотогрфию и живописные пейзажи / Скриншот из видео "Банк историй"

Отдыхом для Бандеры было даже ковыряние в моторе своего автомобиля. Также Бандера был человеком без вредных привычек – не курил и не пил алкоголь. Даже со своими. Даже с теми, которые прошли очень большие испытания.

Парни хотели, чтобы он с ними тост выпил. Однако он их устыдил,

– сказал Юзыч.

Вместе с тем, Бандера оставался простым человеком и имел обычные человеческие слабости. Например, мог съесть мяса за 2 или 3 человек. И вряд ли получил бы за это благодарность от организма.

"Ему врачи советовали не злоупотреблять объеданием. Также он злоупотреблял сладким – ничего удивительного. После выхода из концлагеря это было нормальное чувство голода", – заверил Посивныч.

О том, как Бандера стал костью в горле россиян – смотрите в программе.