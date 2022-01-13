Усі свої таланти йому допомогли розкрити у "Пласті". Про найбільші захоплення Бандери і не лише про них – читайте далі.

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У червні 1941 року у Львові відбулося проголошення відновлення незалежності України. Один із авторів декларації – лідер радикального крила Організації українських націоналістів Степан Бандера.

Бандера був із покоління, батьки якого намагалися здобути незалежність у 1920-х роках. Він бачив, що в них не вийшло. Тепер бачив свій шанс. Вірив, що в них вдасться те, що не вдалося батькам. Микола Посівнич Кандидат історичних наук, президент фонду "Літопис УПА"

Утворення нової країни? Самовизначення народу? Все це взагалі не входило в плани Гітлера. Ба більше, Берлін зачепила декларативна заява українців без погоджень із німцями.

"Бандера і його крило ОУН сповідували принцип доконаних фактів. Ставимо перед фактом, а потім дивимось, що можна зробити", – додав Посівнич.

Арешт Бандери

В 1941 році на окупованій німцями українській території почалися арешти націоналістів. Через 5 днів після декларації відновлення незалежності України гестапо арештувало Бандеру. Йому було 32 роки. ОУН оголосили – ворогом Рейху.

Спочатку домашній арешт, потім вивезення до Берліну і, зрештою, камера у концентраційному таборі Заксенгаузен. Для Бандери це був виклик, хоч і не новий.

Вони все своє життя готувалися до будь-якого розвитку подій і до виживання у найскладніших умовах,

– наголосив історик.



Бандера був готовий до того, що його можуть арештувати / Скриншот з відео "Банк історій"

"Пласт" – місце для розкриття талантів

Степан Бандера пройшов добру школу формування у "Пласті", де змогли розкритися всі його таланти.

"Український скаутинг 1920 – 1930 років – це була одна з найпотужніших скаутських організацій в Європі та світі. Найчисельнішими були американські скаути, далі були англійські бойскаути, потім польські харцери і "Пласт" на території Польщі конкурував з польськими харцерами. Особливо на тих землях, які заселяли українці", – розповів історик, голова Крайової ради "Пласту" Юрій Юзич.

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Українські скаути переймали найкраще у засновників, тобто в англійців та американців. У 1920 році усі українські гімназії від Коломиї до Праги мали пластові курені.

Середовище "Пласту" творила найактивніша молодь, яка поділяла спільні цінності. Працювати заради розвитку і процвітання свого народу, мріючи про відновлення власної країни.

Виховниками були ветерани визвольних змагань. У Бандери був виховником один із хлопців, який був стрийським пластуном, який пішов неповнолітнім на війну. Він пройшов усі ці трикутники і чотирикутники смерті. Воював і з більшовиками, і з поляками, і з денікінцями. Він вернувся і довчався у гімназії. Ці всі діти на них так дивились, що це вже старші хлопці, але ще вчаться в гімназії. Юрій Юзич Історик, голова Крайової ради "Пласту"

Що робив у "Пласті" Бандера

У своєму пластовому курені Степан Бандера займався бухгалтерією. Сам був невеликого зросту, непоказної фізичної форми, але з доволі сильним характером і лідерськими якостями.

Він мав діловодство скарбника. Думав, як залучити гроші для гуртка і свого куреня,

– розповів Юзич.

Історик додав: "Навіть купили були проєктор, щоб робити платні кінопокази. Потім вони почали робити срібні пластові лілейки, щоб продавати – так накопичували ресурс для розвитку своїх невеликих пластових груп".

Разом з тим, "Пласт" дозволив Бандері розкритися. І з слабкого хлопчика загартував сильну особистість. При цьому Степан Бандера залишався людиною з добрячим почуттям гумору.

"Душа компанії. Є спогади, що він був великим знавцем коломийок. Через низький зріст він йшов у хвості колони. Перші зачинали, а Бандера підтягував. Однак переспівати Бандеру було дуже важко", – зауважив історик Юзич.

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Чим допомогли навики у в'язниці

Повертаючись до арешту гітлерівцями у 1941 році. Дивитися на небо з-за ґрат для Бандери – не в новинку. Грізною зброєю українського підпілля були атентати. Саме за причетність до них Бандеру не раз брала під варту польська поліція.

Бандера сидів у Львові, тодішньому Станіславові, у Краківській в'язниці, у Варшаві, Кєльцях, Познані. До вересня 1939 року – в сумнозвісній Березі Картузькій у Бресті.

З 18 листопада 1935 року до 13 січня 1936 року відбувався Варшавський процес, на якому Бандера разом з 11 іншими обвинуваченими був засуджений за належність до ОУН і за організацію вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Бандеру засудили до смертної кари. Згодом вирок замінили на довічне ув'язнення.

Хтозна, чи вижив би Бандера за ґратами (як у польській, так і в німецькій тюрмі) якби не рішення, прийняте в юності – будувати тіло і гартувати силу волі у "Пласті".

Він 5 років сидів у польській тюрмі. Є свідчення тих, хто з ним сиділи, що він після прокидання завжди робив руханку: присідання і відтискання. Тримав себе в добрій формі,

– сказав історик Посівчин.

Підтримкою мотивації Бандери була фраза про те, що лише здоровий дух може втримати тіло здоровим.

"Він готував себе з дитинства. Спав при відкритих вікнах, щоб звикати до холоду. Бувало, що розливав зупу на підлогу і їв, щоб подолати відчуття огиди, бо, знаєте, у в'язницях всяке буває. Якось його застали, що він сидить і дивиться на гору солодощів, але не їв, а він дуже любив солодке. Так тренував силу волі", – наголосив Посівчин.

Любов до спорту

Серед вимог тогочасного "Пласту" був пункт про те, що скаут має займатися щонайменше двома видами спорту. Найпопулярнішими були найпростіші:

біг;

взимку – лижі;

влітку – плавання;

за будь-якої погоди – силові вправи.

Бандера не був оригінальним, хіба що займався джиу-джитсу.

Він дуже любив плавати. Він навіть вже на міграції просився, щоб поїхати і поплавати – там охорона дуже переживала, що могло щось статися. Любив бігати – у лісі круги намотував,

– зауважив Юзич.

Дуже багато Бандера міг розповісти і про лижі. Сам любив стрімкі спуски, цим дратував свою охорону.



Бандера полюбляв лижі / Скриншот з відео "Банк історій"

Ще він цікавився футболом. Проживаючи у Мюнхені, вболівав не за "Баварію", а за аутсайдерів – "Мюнхен-1860". Вважав, що так цікавіше. Та й це нагадувало йому українців і їх боротьбу за незалежність проти набагато сильніших суперників.

У 1950-х роках, проживаючи у Мюнхені, провідник часто в кінці робочого дня виїжджав з ним за місто до лісу Перлях, щоб там бігати. Цю свою звичку пояснював так: "Ми мусимо бути здоровими, бо Україна потребує здорових людей, тілом і духом".

Вміння переносити біль

Ще одна звичка Степана Бандери, винесена з юнацького максималізму, це вміння переносити біль.

Є спогад сестри, що вона заходила в кімнату, а малий Бандера, йому років 15 було, сидить і пхає собі під нігті голки,

– розповів Юзич.

Він пояснив, що хоче бути готовим, якщо його будуть катувати, як Ольгу Басараб – її замордували поляки.

Що відомо про Ольгу Басараб Це



Згідно з результатами дослідження, останні дні життя Ольга зазнавала страшних тортур. На тілі Басараб були численні гематоми, сліди від катування електричним струмом та вивернуті суглоби. Це громадська діячка Галичини початку XX століття. Вона відмовлялась свідчити, а тому її допити були дуже жорстокими. Два останніх допити відбулися 12 лютого 1924 року – тривало все до 3 години ночі. На ранок 13 лютого жінку знайшли повішеною.Згідно з результатами дослідження, останні дні життя Ольга зазнавала страшних тортур. На тілі Басараб були численні гематоми, сліди від катування електричним струмом та вивернуті суглоби.



Ольга Басараб / Скриншот з відео "Банк історій"

Те, як польська адміністрація реагувала на бунт українців, не залишало ілюзій – боротьба за незалежність буде дуже складною і виснажливою. Українці у цьому протистоянні мають достойно приймати виклик і рішуче давати бій – так вважав Бандера.

"Є лише одна фотографія, де Бандера у вишиванці. Однак він одягався дуже стильно – мав брендові на той час костюм чи плащ, носив тростину. Такий "лондонський денді", – зазначив Посівнич.

Захоплення фотографією та футболом

В повоєнний час лідер ОУН любив взяти фотоапарат і податися до мальовничих Альп, милуватися шумом гірської річки, збирати трави і насолоджуватися відпочинком у колі родини.



Бандера любив фотогрфію та мальовничі краєвиди / Скриншот з відео "Банк історій"

Відпочинком для Бандери було навіть копирсання у моторі свого автомобіля. Також Бандера був людиною без шкідливих звичок – не курив і не пив алкоголю. Навіть зі своїми. Навіть із тими, які пройшли дуже великі випробування.

Хлопці хотіли, щоб він з ними тост випив. Однак він їх приганьбив,

– сказав Юзич.

Разом з тим, Бандера залишався простою людиною і мав звичайні людські слабкості. Наприклад, міг з'їсти м'яса за 2 чи 3 людей. І навряд чи отримав би за це подяку від організму.

"Йому лікарі радили не зловживати об'їданням. Також він зловживав солодким – нічого дивного. Після виходу із концтабору це було нормальне відчуття голоду", – запевнив Посівнич.

Про те, як Бандера став кісткою у горлі росіян – дивіться у програмі.