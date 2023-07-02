"Наступление ВСУ приведет к нападению на сербов в Косово": Вучич сделал странное заявление
Источник:Vesti.Online
Президент Сербии Александр Вучич 2 июля сделал довольно странное заявление. Он отметил, что контрнаступательное движение наших Вооруженных Сил якобы моментально повлечет за собой "нападение на сербов" в Косово.
По его словам, украинское контрнаступление уже может начаться "в ближайшие дни". Откуда именно взял такую информацию Вучич – неизвестно.
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Вучич связал контрнаступление ВСУ с нападением на сербов в Косово
Президент Сербии отметил, что, по его мнению, украинцы якобы подготовили "десятки бригад, которые серьезно прорвут российские линии". Он отметил, что он "не болеет за украинцев", а говорит то, что думает.
Несмотря на это, Вучич почему-то соединил контрнаступление ВСУ с вероятным "нападением на сербов" в Косово. Поэтому он призвал сербов "не пренебрегать своей безопасностью".
Когда это начнется, а я ожидаю, что это начнется завтра – послезавтра, в ближайшие дни, тогда вы увидите дополнительное наступление на Косово и Метохию. Поэтому я прошу сербов остерегаться, чтобы все, кто думает, что эти изверги могут на них напасть, скрылись,
– заявил он.
Не обошел стороной Вучич и премьер-министра Косово Альбина Курти. По его мнению, он "представил себя Зеленским" и попытается устроить новый конфликт на Балканах, якобы показав себя в роли "нового великоалбанского лидера", который хочет объединить все албанские страны.
Недавно в Косово вспыхнули стычки
- В конце мая в Косово вспыхнули масштабные протесты. Столкновения произошли после проведения муниципальных выборов на севере Косово, территории, где проживают преимущественно сербы.
- После этого Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил к боевой готовности наивысшего уровня. Он приказал сербским военным двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией.
- Впоследствии стало известно, что в столкновениях между албанцами и сербами пострадали 25 миротворцев НАТО. Учитель также заявил о 52 пострадавших сербах и срочно обратился к сербскому народу.