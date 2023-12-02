Дискуссия об исключении России "исчерпана": до какого решения пришли в ОБСЕ

В ОБСЕ шла дискуссия по поводу исключения России. Говорят, что она "исчерпана". Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяр Османи.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ОБСЕ Османи рассказал, до чего дошли все присутствующие. По его словам, странам-участникам не удалось прийти к общему решению.

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Проходили дебаты, но безрезультатно

Он отметил, что в ОБСЕ шли дебаты относительно того, чтобы Россию исключили. Причина – нарушение основополагающих принципов и обязательств Организации страной-агрессором. Впрочем, говорит Османи, сейчас есть "юридический и политический аргументы" от государств-участников, почему сделать этого не могут.

Он уточнил, что это касается принципа "консенсус минус один". Его использовали, чтобы исключить Югославию в 1992 году за массовое нарушение прав человека.

Мы считаем, что этот принцип не будет работать сегодня, поскольку в ОБСЕ существуют разные мнения,

– отметил Османи.

Что касается "политического аргумента", то, добавил Османи, ОБСЕ создали как платформу для обеспечение диалога между государствами, в которых разные взгляды. Следовательно, цель Организации – "отвести страны от их мнения путем совместного взаимодействия с комплексным подходом к безопасности, чтобы гарантировать стабильность в регионе".

Слова Османи поддержал мальтийский министр иностранных дел Ян Борг. Он будет председательствовать в 2024 году в ОБСЕ. По его словам, Организация "должна остановить страдания украинского народа и есть еще 365 дней, чтобы обсудить это".

Делегация Украины ушла из зала во время выступления Лаврова

Отметим, что 30 ноября Сергей Лавров попытался выступить в ОБСЕ. Впрочем, его решили не слушать представители Украины и других государств, в частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Они просто покинули зал, когда российский министр иностранных дел взял слово.

Лаврову даже стало духу огрызаться, когда увидел, что идет украинская делегация.

Вы не могли бы оставить меня в одиночестве, пожалуйста? Спасибо,

– сказал Лавров на английском.

Позже он снова вернулся к русскому языку, продолжив свое выступление. Но этим все не кончилось. В традиционной манере он еще попытался оправдать агрессию против Украины и переложить ответственность за это на Запад.