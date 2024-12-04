"Ничего не уничтожил, но все боятся": почему Путин прибегнул к пиар-кампании с "Орешником"

Журналисты The Moscow Times проанализировали, зачем Путин рекламирует "Орешник". Они пришли к выводу: это потому, что ядерные угрозы уже не работают.

Основные тезисы перескажет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times. Уже многие эксперты все чаще говорят, что "Орешник" – просто пиар.

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Москва выстроила вокруг "Орешника" целую кампанию

Угрозы Кремля применить ядерное оружие, которые он годами умело использовал для запугивания европейских политиков, уже не так эффективны, как прежде, и эксперты, и западные лидеры призывают игнорировать их. Именно поэтому кремлевские пиарщики порекомендовали начать массированную пиар-кампанию вокруг "Орешника",

– объяснили медийщики.

Они поговорили с бывшим российским военным инженером, и тот сказал: реально на серийное производство "Орешника" уйдут годы. Российская бюрократия неэффективна, а оборонка отстает в инновациях.

"Даже относительно простые проекты, не связанные с ракетами, могут занять от пяти до семи лет. Этот удар по Украине, похоже, был первым испытанием ракет "Орешник", – рассказал он.

Инженер убежден: развертывание экспериментального оружия в реальном боевом сценарии, скорее всего, имеет целью повлиять на общественное мнение, а не продемонстрировать новые военные возможности.

С ним согласен Павел Аксенов, военный аналитик российской службы BBC. Он отметил, что Путин слишком долго размахивал ядерной палкой, и теперь прибегнул к новой пугалке. Удар "Орешником" много дней комментировали российские чиновники, политики и блогеры. Поэтому можно считать, что это была целая пиар-кампания.

"Орешник" ничего не уничтожил, он не будет доступен для армии в ближайшее время, но все боятся. Люди думали, что у Путина нет инструментов для эскалации. Но потом появились иранские баллистические ракеты, потом северокорейские, и даже северокорейские солдаты. Оказалось, что у него есть методы эскалации – но не так много, как у Запада,

– заметил Аксенов.