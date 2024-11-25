ATACMS могли уничтожить вражескую ПВО на Курщине этой ночью: появилось видео

Украинские войска нанесли удар по российскому аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный" баллистическими ракетами ATACMS.

Сейчас в сети появилось соответствующее видео, информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Киберборошно".

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"ATACMS вынесли С-400 на Курщине. Как американская баллистика этой ночью любила аэродром и ПВО россиян, – говорится в заметке к видео.

В частности, обнародовали кадр с детонацией суббоеприпасов двух ракет М39 с кассетной боевой частью на территории аэропорта.

Аналитики успешно определили географическое расположение участков, подвергшихся недавним повреждениям, идентифицировав их в пределах стоянки, предназначенной для авиационной техники, в том числе боевых самолетов.

Момент удара ATACMS и уничтожения ПВО врага: видео

Остается непонятным, присутствовали ли эти самолеты на месте во время удара. Кроме того, блогеры, связанные с российской военной авиацией, подтвердили сообщения об ударе баллистическими ракетами. В частности, известный пропагандист Илья Туманов, который ведет канал "Истребитель-бомбардировщик", утверждает, что всего во время атаки было выпущено восемь ракет.

По его словам, системы противовоздушной обороны аэродрома сработали только по 7 ракетам. При этом россиянин отметил, что имеет в виду именно попытки перехвата, а не непосредственно сбивания.

Официально пока Украина эту информацию об атаке не комментировала.