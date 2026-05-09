О трагедии сообщили в Краматорском городском совете, отметив, что это одна из самых болезненных потерь для общества за последнее время.

Что известно о гибели чиновника?

Российский удар по Краматорску был нанесен 5 мая. В результате обстрела Роман Симашов получил тяжелые ранения, которые требовали немедленной госпитализации и интенсивного лечения.

Медицинские работники несколько дней боролись за его жизнь, прилагая все возможные усилия для стабилизации состояния. Несмотря на это, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 8 мая он умер в больнице.

Роман Симашов занимал должность заместителя председателя Краматорской районной государственной администрации и много лет работал в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В райадминистрации он отвечал за важные направления, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения громад Краматорского района, особенно в условиях военного положения и постоянных обстрелов региона.

Коллеги отмечают, что он был руководителем, который работал в чрезвычайно сложных условиях, когда инфраструктура региона регулярно подвергалась разрушениям из-за российских атак. Несмотря на это, Симашов оставался привлеченным к решению критических вопросов, обеспечения жизни громад.

В Краматорской районной государственной администрации отметили, что его смерть является невосполнимой потерей не только для учреждения, но и для всей Краматорщины. В официальном заявлении подчеркивается его профессионализм, ответственность и человечность, а также преданность работе и людям, которым он служил.

Что известно об атаке по Краматорску?

Российские войска атаковали Краматорск управляемыми авиабомбами вечером 5 мая – фактически накануне объявленного Кремлем "перемирия". В результате удара погибли шесть человек, еще 12 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Из-за масштаба трагедии 6 мая в Краматорске объявили День траура по погибшим. После обстрела в российском информационном пространстве начали появляться заявления пропагандистов, которые пытались оправдать удары по гражданским объектам.

В частности, российский пропагандист Сергей Карнаухов назвал атаки по Краматорску, Запорожью и Мерефе "успешным поражением целей", фактически признав удары по мирному населению. Украинские правоохранители отмечают, что атаки России на гражданские города являются военными преступлениями и очередным доказательством целенаправленного террора против мирного населения Украины.

Впоследствии полиция обнародовала кадры момента российского авиаудара по Краматорску. Видео зафиксировали нагрудные камеры правоохранителей, которые первыми прибыли на место трагедии и начали спасать пострадавших. На записях видно хаос после взрыва, автомобили в огне, окровавленные стены и людей, которые пытаются спасти раненых под угрозой повторных ударов.