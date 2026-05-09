Про трагедію повідомили у Краматорській міській раді, зазначивши, що це одна з найболючіших втрат для громади за останній час.

Що відомо про загибель посадовця?

Російський удар по Краматорську було завдано 5 травня. Унаслідок обстрілу Роман Сімашов отримав важкі поранення, які вимагали негайної госпіталізації та інтенсивного лікування.

Медичні працівники кілька днів боролися за його життя, докладаючи всіх можливих зусиль для стабілізації стану. Попри це, травми виявилися несумісними з життям, і 8 травня він помер у лікарні.

Роман Сімашов обіймав посаду заступника голови Краматорської районної державної адміністрації та багато років працював у сфері управління житлово-комунальним господарством. У райадміністрації він відповідав за важливі напрямки, пов’язані з функціонуванням систем життєзабезпечення громад Краматорського району, особливо в умовах воєнного стану та постійних обстрілів регіону.

Колеги відзначають, що він був керівником, який працював у надзвичайно складних умовах, коли інфраструктура регіону регулярно зазнавала руйнувань через російські атаки. Попри це, Сімашов залишався залученим до розв'язання критичних питань, забезпечення життя громад.

У Краматорській районній державній адміністрації наголосили, що його смерть є непоправною втратою не лише для установи, а й для всієї Краматорщини. В офіційній заяві підкреслюється його професійність, відповідальність і людяність, а також відданість роботі та людям, яким він служив.

Що відомо про атаку по Краматорську?

Російські війська атакували Краматорськ керованими авіабомбами ввечері 5 травня – фактично напередодні оголошеного Кремлем "перемир'я". Унаслідок удару загинули шестеро людей, ще 12 мешканців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Через масштаб трагедії 6 травня у Краматорську оголосили День жалоби за загиблими. Після обстрілу в російському інформаційному просторі почали з'являтися заяви пропагандистів, які намагалися виправдати удари по цивільних об'єктах.

Зокрема, російський пропагандист Сергій Карнаухов назвав атаки по Краматорську, Запоріжжю та Мерефі "успішним ураженням цілей", фактично визнавши удари по мирному населенню. Українські правоохоронці наголошують, що атаки Росії на цивільні міста є воєнними злочинами та черговим доказом цілеспрямованого терору проти мирного населення України.

Згодом поліція оприлюднила кадри моменту російського авіаудару по Краматорську. Відео зафіксували нагрудні камери правоохоронців, які першими прибули на місце трагедії та почали рятувати постраждалих. На записах видно хаос після вибуху, автомобілі у вогні, закривавлені стіни та людей, які намагаються врятувати поранених під загрозою повторних ударів.