Россия впервые применила "Орешник": в CNN ответили, как ей можно противостоять

В четверг 21 ноября Россия впервые в мире в боевых условиях применила баллистическую ракету. Это серьёзное отклонение от доктрины сдерживания времен Холодной войны. Сбить эти ракеты после отсоединения блоков – это сверхтяжелая задача даже для современных систем ПВО.

Украина стала первой в истории жертвой такого удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как противостоять этим ракетам

Эксперты говорят, что баллистические ракеты с несколькими боеголовками, известные как "несколько независимых нацеленных ракет", или MIRV, никогда не использовались для нанесения ударов по врагу. Ситуацию проанализировал Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Насколько мне известно, так, это первый раз, когда MIRV использовался в боевых действиях,

– говорит он.

Баллистические ракеты были основой стратегии сдерживания, известной как "взаимное гарантированное уничтожение", или MAD. Считается, что если даже несколько ракет выдержат первый ядерный удар противника, в арсенале останется достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить несколько крупных городов агрессора.

Существует мнение, что легче уничтожить несколько боеголовок до их запуска, чем пытаться сбить их, когда они падают на свои цели с гиперзвуковой скоростью.

На видеозаписях российского удара в четверг видно, как несколько боеголовок падают под разными углами на цель. Каждую боеголовку нужно будет уничтожить ракетой, что трудно даже для лучших систем ПВО.

Россия заранее предупредила США об использовании ракеты, выпущенной в четверг. Но даже с таким заблаговременным предупреждением любые дальнейшие запуски со стороны режима Путина неизбежно будут вызывать опасения в Европе и, конечно, в Украине. Каждый раз люди будут задаваться вопросом, не ядерная ли ракета выпущена на этот раз.