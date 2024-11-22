Китай отреагировал на российский удар по Днепру

Китай призвал к сдержанности после удара России по Днепру, во время которого была использована баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд. Пекин призвал все стороны "охладить ситуацию" и избегать дальнейшей эскалации.

Китай призвал решить ситуацию дипломатическим путем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какова реакция Китая на удар российской баллистической ракеты по Днепру

Китай призвал стороны к сдержанности после российского удара межконтинентальной ракетой по Днепру.

Все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, способствовать диалогу и консультациям, чтобы охладить ситуацию, а также создать условия для скорейшего достижения прекращения огня и политического урегулирования кризиса,

– заявил представитель МИД Китая на пресс-конференции в пятницу.

Китай также повторил свою официальную позицию, подчеркивая необходимость политического решения конфликта, во избежание дальнейшего обострения.

В НАТО неоднократно обвиняли Китай в том, что тот усиливает оборонный комплекс России. Пекин со своей стороны отрицает это и уверяет, что строго контролирует то, что поставляется в Россию.

Как реагирует остальной мир на российский преступный удар

Страны Европы сначала не были уверены, что это была действительно межконтинентальная баллистическая ракета и заявляли, что информацию необходимо проверить.

В Белом доме заявили, что такая эскалация со стороны России не повлияет на устойчивость США в помощи Украине. Пакеты помощи выделяют и продолжат это делать. Кроме этого, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США заранее сообщали Украине о пусках ракет. Она добавила, что пока нет признаков, свидетельствующих о подготовке россиян к применению ядерного оружия.

В ООН выразили обеспокоенность ситуацией, событие назвали "тревожным" и призвали обе стороны к деэскалации.

НАТО 26 ноября в Брюсселе проведет экстренное заседание с Украиной на уровне послов. Его созвала Украина после российского ракетного обстрела 21 ноября, в частности удара межконтинентальной ракетой по Днепру.

Напомним, Путин заявил, что Россия ударила по объектам в Днепре новейшей системой "Орешник". Однако в ГУР это отрицают и подчеркивают, что россияне применили ракетный комплект "Кедр".

Ракету выпустили из Астраханской области и до Днепра она долетела за 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая – оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов.