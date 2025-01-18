"Услышал, как работает система ПВО": ведущий 24 Канала вспомнил баллистический удар по Киеву

В ночь на 18 января враг атаковал Украину 39 ударными БпЛА типа "Шахед" и применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М". В результате удара по Киеву погибли люди. В Воздушных силах сообщили, что фрагменты сбитых баллистических ракет упали в Шевченковском районе столицы.

Ведущий 24 Канала Алексей Кибкало отметил, что сложно сказать, что именно хотели поразить россияне в центре Киева. Он высказал мнение, что если бы ракеты целыми долетели до своей цели, повреждений и жертв было бы значительно больше.

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Могло произойти отклонение от траектории полета ракеты

Кибкало рассказал, что когда сигнал воздушной тревоги закончился, он уже собирался спать, но вдруг услышал первый выход ракеты ПВО.

Услышал, как работает система ПВО. Был немного удивлен, поскольку тревоги уже не было, бросился смотреть, что происходит. За несколько минут услышал, как вылетела вторая партия ракет, которые наверняка перехватывали баллистику. Это происходило в 5:45,

– озвучил ведущий 24 канала.

По его словам, когда баллистические ракеты только создавались, была проблема в том, что когда выгорало внутри горючее, которое служило внутренним каркасом, корпус ракеты сжимался. Тогда ракета начинала идти не по баллистической траектории, а получала дополнительное сопротивление воздуха и ее несло в сторону.

"Это приводило к значительному разбросу в радиусе, ракета не попадала четко в цель. Сейчас более современные ракеты, они были поражены и по сути произошло то же самое. Предполагаю, что даже если ракета не рассыпалась на фрагменты, а была просто повреждена, то она изменила свою форму и произошло отклонение от траектории, которую запланировал враг", – рассказал Кибкало.

Ведущий 24 Канала сообщил, что сейчас известно о 3 погибших, мужчина и женщина сгорели в микроавтобусе, кто стал третьей жертвой – выясняется. В результате удара по столице частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автотранспорт и магистральный водопровод. На месте работали 84 спасателя и 22 единицы техники ГСЧС.