Удар беспилотника в Кабуле: Пентагон опубликовал результаты расследования
Источник:Пентагон
Пентагон опубликовал результаты расследования в отношении мощного авиаудара по террористам в Кабуле, который прогремел 29 августа. Тогда погибло 10 афганцев, включая детей.
Инспектор Пентагона Сами Саид заявил, что авиаудар был ошибкой, которая не нарушила никаких законов. Американские военные, которые осуществили удар с беспилотника, были убеждены, что их целью был объект, который представлял "неминуемую угрозу" со стороны "Исламского государства".
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Разведка сообщила об автомобиле Toyota Corolla, в котором была взрывчатка, однако военные ошиблись. Кроме того, они не знали, что в этом районе были дети.
Лица, которые принимали участие в ударе, опрошенные во время этого расследования, искренне верили в то время, что они нацелены на неминуемую угрозу силам США,
– отметил Саид.
По словам инспектора Пентагона, расследование не выявило нарушений закона, в частности о войне. Однако "были ошибки при выполнении в сочетании с предвзятостью подтверждения и сбоями связи". Это привело к жертвам среди гражданского населения.
Полный отчет по авиаудара передали министру обороны и оперативным командирам, чтобы они могли оценить рекомендации и решить, что еще могут сделать для принятия корректирующих мер.
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Документ также получило командование для оценки, анализа и определения ответственности. Пока полный отчет не может быть опубликован, ведь методы, источники, тактика и процедуры, которые используют при таких ударах, являются засекреченными.
Что этому предшествовало
- В столице Афганистана, которую захватили боевики "Талибана", 29 августа прогремел взрыв. В Пентагоне подтвердили, что они нанесли удар по смертникам "Исламского государства".
- В результате атаки удалось уничтожить всех террористов, которые перевозили взрывчатку. Однако пострадали и мирные жители Кабула – 3 взрослых и 7 детей.
- Стоит заметить, что перед этим 26 августа террорист-смертник подорвал себя у входа в аэропорт посреди толпы. Тогда погибли 13 военнослужащих США.