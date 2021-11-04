Удар беспилотника в Кабуле: Пентагон опубликовал результаты расследования

Пентагон опубликовал результаты расследования в отношении мощного авиаудара по террористам в Кабуле, который прогремел 29 августа. Тогда погибло 10 афганцев, включая детей.

Инспектор Пентагона Сами Саид заявил, что авиаудар был ошибкой, которая не нарушила никаких законов. Американские военные, которые осуществили удар с беспилотника, были убеждены, что их целью был объект, который представлял "неминуемую угрозу" со стороны "Исламского государства".

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Разведка сообщила об автомобиле Toyota Corolla, в котором была взрывчатка, однако военные ошиблись. Кроме того, они не знали, что в этом районе были дети.

Лица, которые принимали участие в ударе, опрошенные во время этого расследования, искренне верили в то время, что они нацелены на неминуемую угрозу силам США,

– отметил Саид.

По словам инспектора Пентагона, расследование не выявило нарушений закона, в частности о войне. Однако "были ошибки при выполнении в сочетании с предвзятостью подтверждения и сбоями связи". Это привело к жертвам среди гражданского населения.

Полный отчет по авиаудара передали министру обороны и оперативным командирам, чтобы они могли оценить рекомендации и решить, что еще могут сделать для принятия корректирующих мер.

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Документ также получило командование для оценки, анализа и определения ответственности. Пока полный отчет не может быть опубликован, ведь методы, источники, тактика и процедуры, которые используют при таких ударах, являются засекреченными.

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