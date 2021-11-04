Інспектор Пентагону Самі Саїд заявив, що авіаудар був помилкою, яка не порушила жодних законів. Американські військові, які здійснили удар з безпілотника, були переконані, що їхньою метою був об'єкт, який представляв "неминучу загрозу" з боку "Ісламської держави".

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Розвідка повідомила про автомобіль Toyota Corolla, у якому була вибухівка, однак військові помилилися. Крім того, вони не знали, що в цьому районі були діти.

Особи, які брали участь в ударі, опитані під час цього розслідування, щиро вірили в той час, що вони націлені на неминучу загрозу силам США,

– зазначив Саїд.

За словами інспектора Пентагона, розслідування не виявило порушень закону, зокрема про війну. Однак "були помилки при виконанні у поєднанні з упередженістю підтвердження та збоями зв'язку". Це призвело до жертв серед цивільного населення.

Повний звіт щодо авіаудару передали міністру оборони та оперативним командирам, щоб вони могли оцінити рекомендації та вирішити, що ще можуть зробити для прийняття коригувальних заходів.

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Документ також отримало командування для оцінки, аналізу та визначення відповідальності. Наразі повний звіт не може бути опублікований, адже методи, джерела, тактика та процедури, які використовують при таких ударах, є засекреченими.

Що цьому передувало