Враг атаковал Изюм ударными дронами: есть погибший и раненые

Вечером 15 марта оккупанты нанесли удар по городу Изюм на Харьковщине. В результате атаки зафиксировано три попадания в частный жилой сектор.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Вечером 15 марта российские оккупанты нанесли удар по городу Изюм на Харьковщине, выпустив три ударные БпЛА, предварительно "Герань-2".

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Россияне ударили по Изюму

Дроны попали в частный жилой сектор, вызвав масштабный пожар.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, 67-летняя женщина получила осколочные ранения и открытый перелом. Ее госпитализировали, но спасти не удалось – она умерла от полученных травм.

Также ранения получили двое 17-летних парней и 76-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы.

Россияне ударили по жилому сектору Изюма / Фото: председатель Харьковской ОГА

Из-за обстрела в городе горели жилые дома площадью 80 квадратных метров и 200 квадратных метров, а также сухая трава на площади 1 гектар. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. На месте происшествия работают экстренные службы.