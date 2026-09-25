Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Полтавщины дронами
Войска противника продолжают целенаправленно наносить удары по жизненно важным логистическим артериям Украины. Очередной воздушный удар пришелся на Полтавскую область.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в телеграме. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.
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Российские войска нанесли целенаправленный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области. Предварительно, по данным ОВА, в результате попадания ударного беспилотника обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
Эта очередная атака стала частью массированного воздушного террора, развернувшегося в 2026 году против украинской железнодорожной сети. Среди прочих, Полтавщина исторически и стратегически является ключевым транспортным узлом Украины, где пересекаются важные магистрали.
Укрзализныця тем временем призывает украинцев к максимальной осторожности и немедленному переходу в укрытие во время воздушных тревог. Также стоит помнить, что во время "красного" сигнала опасности движение поездов и отправление рейсов будут приостанавливаться.
Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.
Добавим, что этой ночью враг нанес удар по Киеву реактивными беспилотниками. Последствия есть в нескольких районах – это поврежденные жилые и нежилые здания, также уже известно о пострадавшем человеке.