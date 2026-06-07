Прямая угроза ядерной безопасности: что известно о хранилище возле ЧАЭС, которое атаковала Россия

Оккупанты в очередной раз нарушили все нормы международного права и ядерной безопасности. Россия запустила дроном по хранилищу ядерного топлива, которое расположено в 15 километрах от ЧАЭС.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Что известно об атаке России?

В 02:10 7 июня Россия атаковала дроном здание приемки контейнеров Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива АО НАЭК "Энергоатом".

На объекте хранится ядерное топливо из реакторов украинских атомных электростанций. В результате вражеского удара на месте возник пожар на площади около 40 квадратных метров.

Возгорание оперативно ликвидировали, а на месте нашли обломки БпЛА типа "Шахед". В Генштабе отметили, что такие действия являются очередным актом ядерного терроризма и продолжением политики России, направленной на создание угроз для атомной энергетики Украины и Европы.

Что известно о хранилище ядерного топлива?

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) – это хранилище для долгосрочного хранения отработанного ядерного топлива с рабочих энергоблоков РАЭС, ХАЭС и ПАЭС.

Для хранения топлива используют специальные контейнеры, которые изолируют его от окружающей среды.

Отработанное ядерное топливо остается одной из главных проблем атомной энергетики, ведь содержит радиоактивные вещества, которые могут оставаться опасными тысячи лет.

Ранее его вывозили на переработку в Россию, однако из-за политических рисков Украина начала развивать собственную систему хранения и обращения с ядерными отходами.

Идею создания централизованного хранилища ядерного топлива в Чернобыльской зоне начали обсуждать еще в 2001 году. Тогда велись переговоры между "Энергоатомом", украинскими властями и иностранными компаниями.

Только 5 октября 2016 года Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении земельных участков для сооружения ЦХОЯТ и подъездного железнодорожного пути.

Проект готовили более 20 лет, а строительство началось в 2017 году. Уже в 2022 году хранилище получило разрешение на эксплуатацию и хранение топлива.