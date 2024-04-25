"Как будто крыша поднялась и села, улицу видно из дома": очевидцы рассказали детали удара по Смеле

Утром 25 апреля россияне обстреляли Черкасскую область. Целились "Искандером", поражена гражданская инфраструктура. 24 Канал собрал подробности.

Удар пришелся по городу Смела. Сообщали, что повреждено железнодорожное сообщение, административные здания, авто и гражданское имущество, в частности много частных домов. Об этом заявил спикер Воздушных сил Евлаш.

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Очевидцы говорят о последствиях обстрела Черкасской области

Все разбито, все пооткрывалось, стена отошла. Дом раскрыло, гараж в сторону снесло, двери все вырвало, окна все побиты,

– рассказала Суспильному смелянка Ирина.

Сама женщина успела разве что спрятать голову под одеяло. Говорит: специально положила возле себя – как чувствовала, что это спасет.

Другая жительница Смелы, Людмила, вспоминает, что встали еще до тревоги. Прошло менее пяти минут, с тех пор как объявили об опасности, – и раздался взрыв.

"Дверь на кухню была открыта. Я поворачиваюсь от плиты, и залетает клуб пыли или дыма, непонятно что. Потолок посыпался, послышался грохот – было впечатление, что крыша поднялась и упала. Пошли трещины, крыша поднялась и села. Вот такие трещины, углы порасходились, улицу видно из дома", – делится она.

В ОВА рассказали о том, как ликвидируют последствия

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что ликвидация последствий обстрела продолжается, работает оперативный штаб. К сожалению, работать приходится между тревогами. Пока ремонтники выполняют первоочередные работы.

"Утром Черкасская область была под вражеским прицелом. К счастью, люди целы. И это самое главное. Остальные – совместно справимся", – говорится в заметке.

Повреждены 74 частных дома и многоэтажки – там выбиты окна и проломлены крыши. Нанесен ущерб и нескольким учреждениям образования и здравоохранения, частным предприятиям.

Железная дорога под прицелом россиян

В Укрзализныце также сообщили, что в Черкасской области враг повредил железнодорожную инфраструктуру. В этот же день был удар по Донецкой области – к сожалению, есть погибшие и раненые.