Враг посреди дня ударил КАБами по Харькову: из-под завалов спасли ребенка
Днем 3 июля враг в очередной раз нанес удары по Харькову. Россияне попали по району жилой застройки.
По информации местных властей, в целом зафиксировано по меньшей мере три попадания КАБами в Киевском районе города. Подразделения ГСЧС спасли ребенка.
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Атака на Харьков
Есть информация о разрушении одного дома и повреждении еще одного. Из-под руин спасен ребенок,
– написал мэр Игорь Терехов.
Мэр Харькова отметил, что под завалами находится еще один ребенок. Однако уже вскоре Терехов уточнил, что информация, к счастью, не подтвердилась. На месте работают все соответствующие службы.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 16:45 известно о 4 пострадавших. В больницу уже доставили мальчика 8 лет, 74-летнюю женщину и 75-летнего мужчину Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте.
Отметим, что взрывы в Харькове прогремели около 16:03Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.