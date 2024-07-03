Враг посреди дня ударил КАБами по Харькову: из-под завалов спасли ребенка

Днем 3 июля враг в очередной раз нанес удары по Харькову. Россияне попали по району жилой застройки.

По информации местных властей, в целом зафиксировано по меньшей мере три попадания КАБами в Киевском районе города. Подразделения ГСЧС спасли ребенка.

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Атака на Харьков

Есть информация о разрушении одного дома и повреждении еще одного. Из-под руин спасен ребенок,

– написал мэр Игорь Терехов.

Мэр Харькова отметил, что под завалами находится еще один ребенок. Однако уже вскоре Терехов уточнил, что информация, к счастью, не подтвердилась. На месте работают все соответствующие службы.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 16:45 известно о 4 пострадавших. В больницу уже доставили мальчика 8 лет, 74-летнюю женщину и 75-летнего мужчину Еще одному 38-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Отметим, что взрывы в Харькове прогремели около 16:03