Под завалами дома в Херсоне нашли тело мужчины: спасательная операция продолжается

Вечером 19 февраля российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в центре Херсона. Серьезные разрушения получил один подъезд. В момент удара в своих квартирах находились люди, поэтому все соответствующие службы продолжают поиск пострадавших.

К сожалению, под завалами дома, в который попала российская бомба, уже нашли тело одного погибшего. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

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В Херсоне продолжается разбор завалов

Последствия ночной атаки продолжили ликвидировать и утром и днем 20 февраля. Спасатели ищут под завалами дома людей.

Работники ГСЧС достали тело мужчины из-под завалов уничтоженного подъезда. Его личность устанавливается. Поэтому, уже известно об одной жертве и шестерых пострадавших херсонцев из-за страшной российской атаки.

Также в разрушенном доме еще находится одна женщина – мать двойняшек, которые получили ранения.

Какие последствия атаки КАБом по Херсону

Поздно вечером российские военные массированно обстреляли Херсонскую область. Из-за этого пострадала инфраструктура в Херсоне и населенных пунктах региона.

В центре областного центра оккупанты ударили по 10-этажному жилому зданию. В результате атаки 15 квартир с 1 по 10 этаж полностью разрушены, а в 80 квартирах выбило стекла. Среди пострадавших есть жители дома и мужчина, который находился в помещении охранника автостоянки. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.



Российские войска ударили КАБом по многоэтажке в Херсоне / Фото Херсонской областной прокуратуры

Херсонская областная прокуратура начала расследование по факту этого военного преступления. Вследствие российской атаки повреждения и разрушения получили частные и многоквартирные дома, автостанция, медицинский центр и тому подобное.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье погибшего мужчины!