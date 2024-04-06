Удар КАБом по жилой части Харькова: есть погибший и раненые
6 апреля 2024, 16:10Читати новину українською
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. под ударом в очередной раз оказался Харьков, который агрессорка и так постоянно кроет огнем.
Россия днем 6 апреля снова ударила по жилой части Харькова. Известно о жертве и раненых.
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Есть раненые
В результате атаки по меньшей мере один человек погиб. Также мэр Харькова Игорь Терехов написал, что есть раненые.
По предварительной информации, Россия снова ударила управляемой авиационной бомбой по Харькову.
Количество раненых и жертв может возрасти. Враг снова атаковал жилой квартал города.
Россия в очередной раз била по Харькову
- Днем 4 апреля в Харькове прогремели взрывы. Враг снова нанес удары по региону. В Воздушных силах предупреждали, что существует угроза применения баллистического вооружения для ряда областей и призвали украинцев пройти в укрытие.
- Впоследствии в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что возле города прозвучало 2 взрыва. Они были настолько мощные, что слышали их и в городе. Терехов добавил, что из-за угрозы обстрелов приостановили работы в домах, которые пострадали во время ночной атаки.
- По уточненной информации, в результате вражеского обстрела земельного участка между селом Березовка и селом Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия.