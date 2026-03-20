И хотя беспилотник летел не сам, его почти наверняка "подвозил" другой дрон, есть кое-что, что привлекает внимание. А именно система цветных меток на этом БпЛА. Об этом пишет Дэвид Гэмблинг из Forbes.

Что означают цвета на дроне "Ланцет"?

Forbes проанализировали то, что писал специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов ("Флеш") и Defense Express. И пришли к выводу, что россияне специально нанесли цветные отметки на "Ланцет" снизу его крыльев.

Журналист Дэвид Гемблинг считает, что существует целая система цветов, которая бы позволяла понять, какой именно из 40 дронов прошел сквозь ПВО. Поскольку "Ланцет" упал на Майдане (или его туда сбросили), то, наверняка, в соцсетях появились бы фото обломков.

Очевидным объяснением является то, что маркировка предназначена для того, чтобы россияне определяли, какие дроны прошли сквозь цель. Учитывая дальность, "Ланцеты" могли не иметь никакой связи, поэтому не было бы возможности определить, какие из них достигли цели. Если нацелиться на важный ориентир и иметь большие, заметные уникальные маркировки, любые изображения в социальных сетях сразу будут показывать, какой дрон достиг успеха. Два круга разных цветов дают достаточно комбинаций, чтобы идентифицировать 40 дронов,

– убежден медийщик.

Он сравнил это с серийными номерами на хвостовых стабилизаторах "Шахедов", которые Украина размывает – чтобы россияне не могли видеть, какие беспилотники где были сбиты.

"Информация о месте удара имела решающее значение. Во время Второй мировой войны британцы использовали двойных агентов, чтобы обмануть нацистов относительно мест падения их ракет V-2, что приводило к перемещению целей в менее населенные районы. В этом случае россияне теперь могут знать, что система наведения на одном из их беспилотников сработала успешно. Это может быть что-то вроде сопоставления местности с помощью искусственного интеллекта, учитывая предварительную идентификацию целей "Ланцет" с помощью камеры и искусственного интеллекта", – говорится в статье.

Также там указано, что стоимость "Ланцета" – около 35 тысяч долларов. В последнее время эти БпЛА уступили "Молниям", которые стоят около 1000 долларов и являются менее сложными – буквально скрепленными клеем и изолентой.

