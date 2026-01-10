Россия делает последние вздохи, –интервью командира "Ахиллеса" об ударе "Орешником" и конце войны

В ночь на 9 декабря россияне атаковали Украину, вероятно, запустив ракету "Орешник" по Львовской области. Таким образом Москва хочет не только запугать украинцев и заставить Киев подписать невыгодное для него мирное соглашение, но и осуществить свой коварный план в отношении Европы и США.

Все это доказывает, что Кремль не готов завершать войну. В то же время реальные возможности России постепенно исчерпываются, и этому может поспособствовать Украина, защищая свою землю и атакуя территорию страны-агрессора. О завершении войны, ситуации на фронте и гарантии безопасности для украинцев – в интервью 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Не только испытывает мир: почему Кремль снова ударил "Орешником" по Украине?

С какой целью Россия могла в очередной раз запустить "Орешник" по Украине без боевой части?

Это имеет очень серьезную смысловую нагрузку. Эта ракета является носителем для ядерного оружия. Россия в очередной раз показывает то, что имеет носители, ракеты, которые способны быть по территории Украины. Было два запуска, два запуска успешные: один прилетел в Днепр, другой ударил по Западу Украины.

Как следствие, возможно, в кулуарных переговорах, когда сейчас давят на так называемого президента Путина, он выставляет предпосылкой то, что россияне будут готовы показывать свой потенциал, используя ядерное вооружение.

Это не значит, что Россия будет готова применить ядерное оружие. По моему убеждению, это будет не просто конец мирового порядка, это может привести к концу мира как такового.

Заметьте! В ночь на 9 января Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей. На Львовщине после объявления тревоги прогремели взрывы. Перед этим предупреждали об угрозе запуска баллистических ракет с полигона Капустин Яр. Именно оттуда в 2024 году Россия запустила "Орешник" по Днепру. В то же время в Воздушных силах сообщили, что Россия применила 1 баллистическую ракету средней дальности.

Поэтому я думаю, что, несмотря на шизофренические склонности диктатора Путина, применять боевую часть, именно ядерную, он не будет. Однако он имеет такую возможность и об этом декларирует миру. Это имеет свое значительное влияние на страны Европейского Союза, на Британию, это имеет влияние, в частности, и на Соединенные Штаты Америки.

Здесь меня больше удивляет реакция мира, чем фактическое применение старым дедом ракеты "Орешник". В этом случае даже возмущение – какое-то невозмущение и воспринимается как некая норма.

Попробую объяснить. Бывают такие моменты, когда люди подшучивают друг над другом. Например, несколько раз человеку говорят, что едет машина, человек отскакивает. На самом деле машины нет и всем смешно. А в очередной раз машина действительно идет, человек уже не учитывает эти слова и попадает в ДТП с последствиями для здоровья.

Так же и здесь: за счет системного массового воздействия Россия не просто измеряет градус, а пытается приучить мир к тому, что это норма, что они могут себе позволить, несмотря на экономическую ситуацию, продолжать развивать ракетное вооружение, которое способно нести ядерную боевую часть. Сейчас Россия не готова к вопросу о завершении боевых действий. Я только так это могу сейчас охарактеризовать, только так сейчас это могу увидеть.

Есть другой вариант. Просто никто из нас, ни вы, ни я, полностью не понимаем, что происходит с российской экономикой. Есть два варианта. Либо там все очень плохо, и Россия не сможет воевать еще два года. 2026 год – это будет последний год, когда Россия будет способна к высокоинтенсивному ведению наступательных действий в Украине. И именно поэтому россияне делают все возможное для того, чтобы сломать национальное сопротивление.

Атаки России происходят прежде всего по жилой инфраструктуре. Противник очень хорошо понимает, куда он запускает дроны, куда прилетают ракеты. Как следствие, в чем желание России? Погрузить Украину во тьму, погрузить в холод и терроризировать украинцев.

Россия преследует 2 цели:

Первое – россияне считают, что таким образом могут изменить социальные настроения внутри нашего государства и заставить людей требовать от военно-политического руководства Украины завершения боевых действий на любых условиях.

– россияне считают, что таким образом могут изменить социальные настроения внутри нашего государства и заставить людей требовать от военно-политического руководства Украины завершения боевых действий на любых условиях. Второе – это влияние на украинское общество, чтоб выгнать наш народ из Украины, чтобы люди ехали за границу, спасая жизнь свою и своей семьи.

Почему так? Потому что на поле боя, будем объективны, за 2025 год они взяли один город среднего размера. Да, определенную часть территории Украины они оккупировали, но те результаты, умноженные на те потери, которые несет противник на линии боестолкновения, – несопоставимы. Скажу больше: они являются ничтожными.

Поэтому чтобы иметь успех на передней линии боестолкновения, противнику необходимо сломать национальное сопротивление, то есть уменьшить поддержку ВСУ украинским народом, уменьшить количество рук, которые поддерживают Силы обороны, которые обслуживают военно-промышленный комплекс и делают это активно и настойчиво.

Только так, сломав национальное сопротивление, враг может получить результат на линии боестолкновения. Поэтому они (россияне – 24 Канал) спешат, поэтому они наносят эти удары. Большинство мнений сходится на том, что Россия сейчас делает последние вздохи полной грудью. И с каждым кварталом ей будет все труднее и труднее финансировать ту войну, которую сейчас она ведет против Украины. По-другому, эти вещи объяснить невозможно.

Однако мы должны обратиться в очередной раз к нашим партнерам и откоммуницировать с ними следующую тему, что прилет подобных ракет по территории Украины – это следствие бездействия объединенного цивилизованного мира, учитывая возможности предоставления Украине высокоточного ракетного вооружения, которое могло бы разрушить производственные возможности тех предприятий, на которых собирают узлы, агрегаты, компоненты к ракетам "Орешник", других средств беспилотных систем и номенклатур вооружений

Мы должны говорить и о том, что Соединенные Штаты Америки должны были бы дать Украине Tomahawk. Потому что в Tomahawk заключается невозможность Украины бить в глубину России, уничтожая ее военно-промышленный комплекс и экономический потенциал.

В этих ракетах заключается основной инструмент сдерживания. Понимая, что может прилететь в ответ в любое место, высокоточно, противник не смог бы себе позволять действовать так нагло, как он это делает сейчас.

Сегодня прилетело по западу Украины, а завтра прилетит по Польше. Это лишь вопрос времени. В мировой истории такие примеры были уже неоднократно. Когда сначала одни могут помочь в определенном моменте, чтобы совместно выстоять, но этого не делают, а потом поэтапно, как в домино, начинают просыпаться одна страна за другой. Не просыпаться, а просыпаться, то есть учитывая свои оборонительные способности делать откат.

Поэтому мы должны помнить, что единственным инструментом сейчас надежных гарантий безопасности для украинского народа остается украинское войско, остаются Силы обороны. Поэтому мы должны делать все возможное и невозможное на своем уровне для того, чтобы поддерживать Вооруженные силы Украины и выдержать, выстоять на один день больше, чем может выстоять Россия.

"Продолжается ключевая битва": самое сложное направление на фронте

Какова сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения? Что сейчас происходит на направлениях? Потому что мы много говорим о политике и порой не успеваем обратить внимание на самое главное.

Эти вещи очень взаимосвязаны. Политика не существует отдельно от народа и от войска, потому что войско является частью народа. Оно не может существовать отдельно от политики, потому что политика – это инструмент привлечения необходимых ресурсов для обеспечения войска. Это неделимые вещи.

Относительно ситуации на линии боестолкновения, то в районе, где выполняет задачи 429 полк беспилотных систем, с нового года существенных изменений не произошло.

В Волчанске продолжаются активные боевые действия, противник пытается наступать на город по флангам, но пока реализовать свои намерения не может, ведь происходит достаточно жесткое противодействие со стороны Сил обороны.

По Купянску, там тактическая инициатива перешла в руки Сил обороны. Противник не фиксируется в районе Юбилейного, что на правобережной Купянщине. Идут боевые столкновения в районе администрации, больницы, улицы Мичурина, но Силы обороны имеют успех и общей слаженной работой давят противника.

По моему убеждению, в обозримо краткосрочной перспективе удастся в полной мере выбить врага с правобережной Купянщины.

По левобережью – ситуация без изменений. На направлении Меловое – Двуречанское – также без существенных изменений. Это не такое динамичное направление, как всегда, что обусловлено высоким уровнем нагрузки и невозможностью своевременного восстановления.

Однако когда я сухо говорю, что ситуация без изменений, здесь удалось отбить, здесь – перехватить тактическую инициативу, надо осознать, что в каждом таком действии заключен подвиг украинского солдата, который делает невозможное на линии боестолкновения для любого другого войска или для любой другой армии.

Действительно, математически противник имеет все преимущества. А фактически, в линии боестолкновения мы меньшим количеством сил и средств даем ему так прикурить, что враг достаточно часто не может перегруппироваться и восстановиться после нанесенных Силами обороны потерь.

В то же время Покровский участок фронта активен, происходит очень много действий. За минувшие сутки только на Покровском отрезке определенная часть подразделения, который выполняет там боезадание, уничтожила 17 оккупантов.

Я считаю, что для небольшой части 429 полка, как одного из структурных подразделений, которые проводят участие в боевых действиях на Покровском отрезке, это достаточно хороший результат. Однако им же подтверждается и высокая интенсивность ведения боевых действий.

Противник продолжает перти, сосредотачивать там резервы. Сейчас идет очень сложная битва на этом направлении. Она является одной из решающих и ключевых в российско-украинской войне.

Поэтому, если проанализировать в целом за период 2026 года, ситуация в худшую сторону на линии боестолкновения не изменилась. Единственное, что на некоторых отрезках Силы обороны смогли улучшить тактическое положение, в частности на Купянском, и перехватить тактическую инициативу.

Это становится возможным благодаря обеспечению нашим народом единства. Несмотря на то, что мы любим свободу, свободу, мы все разные, у нас разные взгляды, восприятие тех или иных личностей военно-политических и любых других, мы имеем очень важную общую черту – ценим свою землю, мы очень устойчивы во время любых угроз, в частности внешних.

Это значит, что украинцы – это нация образованных, умных людей, которые адекватно воспринимают угрозы, которые есть, как внутренне, так и внешне, готовы отдавать самое дорогое для того, чтобы остаться хозяевами на своей Богом данной земле. И чтобы нам никто не был указ, и чтобы не было гнета диктатуры, репрессий, голодоморов.

Поэтому я горд тем, что я являюсь украинцем, что судьба мне дала возможность быть одним из архитекторов полка "Ахиллес". Это подразделение, которое входит в ТОП-10 самых результативных по выявлению и уничтожению противника во всех Силах обороны.

Важно! Призываем присоединиться к сбору для 429-й отдельного полк беспилотных систем "Ахиллес", который выполняет боевые задачи на Харьковщине. Украинским защитникам нужны дроны на оптоволокне, чтобы им не угрожали российские системы РЭБ.

Когда действительно может завершиться война?

По моему убеждению, мы сможем точно устоять. Однако для этого не должны думать о том, что Россия сложится экономически – в мае, июне или июле. Или о том, что вот сейчас подпишут мирный договор.

Обращаясь к истории, можно привести до семи примеров, когда две воюющие стороны имели предварительные согласованные договоренности по остановке боевых действий, конечно, на невыгодных условиях для каждой, но до завершения фактических действий на линии боестолкновения, эти договоренности не подписывались. Война продолжилась после первого переговорного круга и будто формализации процессов мирного соглашения – два, три, пять лет.

Поэтому должны рассчитывать на то, что, к сожалению, война может продолжаться длительный период – и в 2026 году, и частично в 2027. Готовимся к худшему сценарию. А в случае, если произойдет по-другому и война закончится раньше с выгодными условиями для Украины, это будет для каждого из нас плюс.

То, что сейчас делает военно-политическое руководство нашего государства, является важным. Они готовят предпосылку, и это требует времени и усилий.

Например, когда приходишь разговаривать с иностранцем, который имеет ресурс. Он у него лежит и сейчас ему не нужен. А тебе как раз он нужен как кислород, как инструмент для выживания твоего народа. Ты с ним говоришь, он с тобой соглашается, он понимает, что тебе это средство надо. И он декларирует о том, что якобы и готов тебе его дать, но есть определенные незначительные моменты, которые надо урегулировать, обсудить. И он готов предоставить этот ресурс, возможно, за два – четыре месяца, или за полгода. Однако за это время он уже будет тебе не нужен.

Это мир откровенного лицемерия, с которым сталкиваются наши дипломаты, наше военно-политическое руководство, коммуницируя с партнерами. Думаю, что когда Украина устоит, этот циничный мир будет описан, хотя бы частично.

Поэтому должны понимать, что пункты мирных договоренностей и гарантии безопасности для обеспечения мира на долгосрочную перспективу требуют постоянного урегулирования.

Допустим, нам нужно определенное количество денег для того, чтобы обеспечить украинское войско, поднять военным зарплаты после войны, чтобы оставить костяк, который способен воевать, который имеет опыт ведения боевых действий.

А нашему руководству говорят, что столько средств не дадут, а только половину. И нужен определенный период времени для того, чтобы дожать те решения, а возможно, выторговать больше денег. Потому что один из ключевых залогов безопасности украинского народа – это боеспособное украинское войско.

Поэтому это требует времени, соглашение формируется, и даже если она будет готова на 90%, как сейчас декларируется, это колоссальная работа военно-политического руководства государства.

Пусть оно готово, но когда может наступить предпосылка к его подписанию? Совершенно очевидно, что Путин не готов сейчас подписывать такой документ.

В ближайший год, думаю, экономическая составляющая России или другие обстоятельства, не заставят его подписать соглашение в том формате, в котором оно выписано. В единственном формате, который не подходит Путину, когда Украина остается суверенным, свободным, независимым государством с возможностью самостоятельно выбирать вектор развития, куда она движется дальше, к каким альянсам, союзов.

Поэтому когда эти мирные соглашения могут быть подписаны? Когда украинцы сохранят способности доведения активной обороны, а Россия потеряет возможности к ведению активных наступательных действий. Тогда линия боестолкновения замирает и ни одна из сторон военным способом не может достичь желаемых результатов на поле боя.

То есть мы можем обороняться, но не можем военным способом выбить россиян и деоккупировать нашу землю, а россияне не могут больше оккупировать ни одного клочка Украины. Именно тогда возникает предпосылка и основа для подписания политико-дипломатических договоренностей о завершении активной фазы боевых действий и дальнейшего политического и дипломатического урегулирования.

Поэтому я верю в то, что благодаря нашей силе и общей национальной единства можем дожать Россию и нам удастся выстоять.

При каком условии Россия снова не нападет на Украину после подписания мира?

Дональд Трамп сказал, что твердо убежден в том, что Россия не вторгнется снова в Украину. По вашему мнению, что дает ему такую уверенность? Считаете ли вы, что Россия снова вторгнется в Украину, если сейчас будет достигнуто прекращение огня?

Я сейчас скажу слова, которые не понравятся, вероятно, большинству украинцев. Украина географически находится там, где она есть сейчас. Мы не можем ее перенести в другой конец света, где не будет этого агрессивного соседа. Географически Россия всегда будет расположена рядом.

Если до этого 300 лет между нами шли боевые действия в разные периоды времени и Россия пыталась нас завоевать, то возможно ли, что когда-нибудь завершатся боевые действия с ее стороны? Пусть каждый для себя даст ответ на этот вопрос.

Война может быть открытой – это горячая фаза, когда говорят пушки, и закрытой, когда нас пытаются разрушить через коррупцию, через свое лобби, через агентуру и все, что с этим связано. А потом дождаться момента, когда Украина будет ослабленной для того, чтобы снова ударить силовым способом.

Поэтому любой, кто говорит, что Россия больше никогда не нападет, должен гарантировать, что она перестанет существовать как государство. И на месте Красной площади даже перестанут квакать лягушки. Тогда можно сказать, что Россия не нападет на Украину. В противном случае, у нас всегда будет риск и угроза, что Москва сможет возобновить введение боевых действий.

Когда именно Россия перестанет существовать – это вопрос к экономике. Если в России экономика сейчас действительно летит в Марианскую впадину, о чем говорят авторитетные издания и аналитики по вопросам экономики, тогда Россия не сможет быстро восстановиться для повторного нанесения удара – в любом случае до тех пор, пока Дональд Трамп будет президентом США. Это несколько лет – 2 – 2,5 года.

Однако если экономика России сейчас не находится в Марианской впадине или не направляется туда очень стремительно, тогда россияне смогут достаточно быстро перегруппироваться и нанести двойной удар – как снова по Украине, так и по странам Балтии.

Должны для себя осознать ключевое – за время существования России и Украины в разных проявлениях, в разных территориальных границах, россияне убили 40 миллионов украинцев в разные периоды времени. Это в два раза больше, чем сейчас проживает украинцев на территории нашего государства. И они будут пытаться убивать нас и дальше.

Обратите внимание! Владимир Зеленский предположил, что после перемирия Россия может осуществить третье вторжение в Украину, ведь пока что она не достигла своей цели – оккупации всей нашей страны. Поэтому нам нужны качественные гарантии безопасности и вступление в ЕС.

От устойчивости и прочности украинского войска, от правильности принятия решений по допуску к управлению государственной и государственных решений тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы это государство существовало, будет зависеть гарантирование хотя бы на ближайшие 20 лет того, что наши дети не будут снова воевать с оружием в руках, отражая атаки России.

В случаи, если мы не сможем обеспечить надежное украинское войско, развитие экономики, поступления инвестиций, совместную разработку полезных ископаемых с нашими партнерами как следствие формирования Украины как богатого государства, совершенно очевидно, что Россия придет снова гораздо быстрее, чем мы будем на это рассчитывать. И она будет иметь больше успеха.

Мы сейчас имеем положительные результаты на линии боестолкновения с точки зрения устойчивости и прочности, в разработке вооружения и обеспечения украинского войска, в наработке по финансированию нашего войска, но единственное, в чем мы очень сильно уступали России, это в том, что россияне в этой войне потеряли свой человеческий "хлам" – все асоциальные элементы, которых убили на этой войне.

Со стороны Украины погибли ребята и девушки, которые были цветом нации. Это те люди, которые способны брать на себя ответственность, принимать решения, отстаивать не только свое, но и общее. А также бороться за общую безопасность наших детей, внуков, людей пожилого возраста и в целом украинского народа.

В этом вопросе мы очень сильно уступили России, потому что у нас именно такие парни и девушки погибли. Вечная слава и память героям, которые отдали свою жизнь за свободную и независимую Украину.

Для того чтобы их высокий вклад – их жизнь, которую они отдали, – был оправдан, Украина должна устоять. Потому что в противном случае даже могилы сотрут. И это также в истории уже было.

Поэтому должны стоять и за живых, и за тех, кто навсегда остался в строю. Должны оправдать их надежды, надежды и их жертвенность.

Каждая украинская семья имеет или того, кто сейчас воюет, или того, кто получил ранения, или члена семьи или знакомого, который погиб. Поэтому мы платим очень высокую цену за собственную свободу и независимость и не имеем права ее профукать. Это то, за что сейчас боремся. Я думаю, что об этом стоит подумать и стоит вспомнить всех тех, кто, сейчас борется и кто отдал самое дорогое.