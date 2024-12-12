Удар "Орешником" по Украине: в ISW объяснили, чего Россия хочет добиться новой атакой

Накануне в Пентагоне подтвердили, что Россия намерена запустить по Украине еще одну экспереминтальную ракету "Орешник". Заявили, оккупанты могут атаковать уже "в ближайшие дни".

Чего именно агрессор хочет добиться атакой "Орешником", сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны – ISW.

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Какова цель новой атаки "Орешником" по Украине

Американская разведка предупредила, что враг может запустить вторую баллистическую ракету "Орешник" по Украине в ближайшем будущем. Вероятно, таким образом Кремль пытается убедить Запад отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

Заметим, что впервые оккупанты ударили по Украине так называемым "Орешником" 21 ноября. Тогда агрессор атаковал Днепр.

Российские удары "Орешником" по Украине и риторика вокруг использования Россией этой ракеты является частью более широкой российской кампании рефлексивного контроля, направленной на принуждение Запада и Украины к самоограничению,

– отметили аналитики.

Кстати, ранее начальник российского генштаба подорвал эту длительную информационную операцию Кремля. В частности, Герасимов заявил, что запуск "Орешника" запланировали задолго до решения США позволить Украине поражать военные цели в России с помощью американских ракет.

В ISW предположили, что российские официальные лица усилят подобные нарративы о "Орешнике", если оккупационные войска снова используют его.