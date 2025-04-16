Ответ за Сумы: экс-офицер Воздушных сил прокомментировал удар по 448 вражеской бригаде

Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российской армии в Курской области, которая 13 апреля ударила баллистикой по Сумам. На месте удара на Курщине зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что кроме ударов с применением дальнобойных БПЛА, уже стоит обсуждать возможность создания служб, которые бы работали на уровне Моссада, чтобы выявлять российских военных и ликвидировать их.

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Чего будет бояться Россия?

Храпчинский отметил, что уже есть примеры успешного уничтожения российских генералов, была проведена удачная работа и в отношении инженера, который модернизировал ракеты X-59, X-69, которыми Россия терроризировала Украину. Наработки в этом направлении есть, но их, по словам бывшего офицера Воздушных сил, надо увеличивать.

Россия хотя и большая, но трусливая, которая таких действий начнет бояться и понимать, что каждый военный, который даже просто заправляет топливом пусковую установку к "Искандеру" или корейским ракетам, может стать потенциальной мишенью для уничтожения,

– озвучил Храпчинский.

Вот такие действия со стороны Украины можно будет расценивать как месть. Пока что, по словам Храпчинского, наше государство только воюет и выбивает вражеские системы, которые привлечены к ударам по украинской территории.

"Все наши удары – это ответные удары на действия со стороны России. Украина воюет в рамках международных правил, потому что бьет исключительно по военным объектам", – отметил Храпчинский.

Напомним, в Генштабе официально подтвердили, что подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими СОУ атаковали ряд объектов на Курщине, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по Сумам в Вербное воскресенье. Результаты удара по ППД 448 ракетной бригады уточняются.

Отметим, что в российских пабликах появилась информация о том, что в результате этого удара по селу Клюква в Курской области 448 ракетная бригада России понесла большие потери. "Военкоры" возмущаются, что военное командование не оценило должным образом угрозу и не смогло уберечь личный состав.