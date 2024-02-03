Как выглядит аэродром Бельбек после мощного удара - спутниковое фото

Российских оккупантов в Крыму регулярно посещает "хлопок". Захватчикам показывают, что у них нет никакого будущего на временно оккупированном полуострове. Недавно атаковали аэродром в Бельбеке.

Российские оккупанты уже успели пожаловаться из-за потерь. Враг заявил, что потерял в Бельбеке 3 самолета (два Су-27 и Су-30). Кроме того, сообщили, что "задвохсотились" по меньшей мере два десятка российских оккупантов. В то же время Россия постоянно преуменьшает свои потери, поэтому, возможно, убытки от удара по аэродрому – в разы больше.

Обратите внимание Сами россияне говорят о поражении, – в Воздушных силах о последствиях атаки на Бельбек

В Deep State опубликовали, как сейчас выглядит аэродром в Бельбеке.



Как выглядит аэродром в Бельбеке / Deep State

В Бельбеке могли ликвидировать генерала

В Воздушных силах отметили, что пока не получили точных данных. Чтобы узнать, кто "задвохсотился" во время атаки, можно дождаться некрологов в российских СМИ. Между тем российские СМИ уже отметили, что во время атаки ликвидировали российского генерала Александра Татаренко.

В сети сообщали, что ВСУ попали в пункт связи на аэродроме "Бельбек" в Крыму.

Пункт связи вспыхнул, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, заранее, нет,

– рассказали журналисты.

Оккупантам напоминают, что у них осталось совсем мало времени на территории временно оккупированного Крыма.