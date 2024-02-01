Оккупантов очень волнует, что Украина имеет столько ракет. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Мощная атака на "Бельбек"

Борис Тизенгаузен отметил, что, вероятнее всего, попало в пункт связи. Это очень важная цель. Россияне истерили из-за большого количества взрывов, которые были слышны в Севастополе.

Россияне сразу поднимают в воздух авиацию, когда есть информация, что по ним что-то летит. Враг поднимал вертолеты и частично самолеты. Однако в "Бельбек" еще не раз хорошо прилетит, Украина уже уничтожила там немало авиации врага.

Оккупанты насчитали 23 ракеты вчера. "А откуда у Украины теперь столько средств поражения? Что происходит?". Если брать по количеству ракет, это самая массированная за всю историю атака по российским военным объектам в Крыму. Поэтому их это сейчас очень напрягает,

– подчеркнул он.

Захватчиков всегда очень пугают новости о предоставлении Украине военной помощи от западных союзников. Они понимают, что атака на "Бельбек" – это тревожный знак перед следующими ударами.

Атака на "Бельбек": главное