Оккупантов очень волнует, что Украина имеет столько ракет. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Мощная атака на "Бельбек"
Борис Тизенгаузен отметил, что, вероятнее всего, попало в пункт связи. Это очень важная цель. Россияне истерили из-за большого количества взрывов, которые были слышны в Севастополе.
Россияне сразу поднимают в воздух авиацию, когда есть информация, что по ним что-то летит. Враг поднимал вертолеты и частично самолеты. Однако в "Бельбек" еще не раз хорошо прилетит, Украина уже уничтожила там немало авиации врага.
Оккупанты насчитали 23 ракеты вчера. "А откуда у Украины теперь столько средств поражения? Что происходит?". Если брать по количеству ракет, это самая массированная за всю историю атака по российским военным объектам в Крыму. Поэтому их это сейчас очень напрягает,
– подчеркнул он.
Захватчиков всегда очень пугают новости о предоставлении Украине военной помощи от западных союзников. Они понимают, что атака на "Бельбек" – это тревожный знак перед следующими ударами.
Атака на "Бельбек": главное
- Днем 31 января во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. Известно, что в Севастополе примерно в 15:30 объявили воздушную тревогу, которая длилась три часа. Также оккупанты остановили движение по Керченскому мосту. Впоследствии там прозвучало по меньшей мере 5 взрывов. Россияне сообщали об отражении ракетной атаки.
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на удар со стороны украинских сил по аэродрому "Бельбек" в Крыму. Военный рассказал, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром "Бельбек".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты и в дальнейшем будут работать над уничтожением мощностей врага во временно оккупированном Крыму.