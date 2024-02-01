Окупантів дуже хвилює, що Україна має стільки ракет. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Потужна атака на "Бельбек"
Борис Тизенгаузен зазначив, що, найімовірніше, влучило у пункт зв'язку. Це дуже важлива ціль. Росіяни істерили через велику кількість вибухів, які було чутно у Севастополі.
Росіяни одразу підіймають у повітря авіацію, коли є інформація, що по них щось летить. Ворог підіймав вертольоти та частково літаки. Однак у "Бельбек" ще не раз добряче прилетить, Україна вже знищила там чимало авіації ворога.
Окупанти нарахували 23 ракети вчора. "А звідки в України тепер стільки засобів ураження? Що відбувається?". Якщо брати за кількістю ракет, це наймасованіша за всю історію атака по російських військових об'єктах у Криму. Тому їх це зараз дуже напружує,
– підкреслив він.
Загарбників завжди дуже лякають новини про надання України військової допомоги від західних союзників. Вони розуміють, що атака на "Бельбек" – це тривожний знак перед наступними ударами.
Атака на "Бельбек": головне
- Вдень 31 січня у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Відомо, що у Севастополі приблизно о 15:30 оголосили повітряну тривогу, яка тривала три години. Також окупанти зупинили рух Керченським мостом. Згодом там пролунало щонайменше 5 вибухів. Росіяни повідомляли про відбиття ракетної атаки.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на удар з боку українських сил по аеродрому "Бельбек" у Криму. Військовий розповів, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром "Бельбек".
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти й надалі працюватимуть над знищенням потужностей ворога у тимчасово окупованому Криму.