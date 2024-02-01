Окупантів дуже хвилює, що Україна має стільки ракет. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Потужна атака на "Бельбек"

Борис Тизенгаузен зазначив, що, найімовірніше, влучило у пункт зв'язку. Це дуже важлива ціль. Росіяни істерили через велику кількість вибухів, які було чутно у Севастополі.

Росіяни одразу підіймають у повітря авіацію, коли є інформація, що по них щось летить. Ворог підіймав вертольоти та частково літаки. Однак у "Бельбек" ще не раз добряче прилетить, Україна вже знищила там чимало авіації ворога.

Окупанти нарахували 23 ракети вчора. "А звідки в України тепер стільки засобів ураження? Що відбувається?". Якщо брати за кількістю ракет, це наймасованіша за всю історію атака по російських військових об'єктах у Криму. Тому їх це зараз дуже напружує,

– підкреслив він.

Загарбників завжди дуже лякають новини про надання України військової допомоги від західних союзників. Вони розуміють, що атака на "Бельбек" – це тривожний знак перед наступними ударами.

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